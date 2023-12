A- A+

EUA Biden enfrenta constrangimento causado por problemas legais do filho Hunter Biden, de 53 anos, enfrenta acusações de sonegação de impostos

O silêncio do presidente americano, Joe Biden, foi notável nesta sexta-feira (08), depois que os problemas legais de seu filho Hunter se agravaram, com acusações de que ele sonegou impostos enquanto gastava milhões de dólares com drogas e acompanhantes.

O presidente, 81, defende Hunter há muito tempo, embora a segunda série de acusações federais contra seu filho representem um novo constrangimento antes da disputa eleitoral de 2024.

Enquanto Hunter Biden, 53, dizia em entrevista divulgada hoje que os republicanos tentavam "matá-lo" para destruir a presidência do democrata, o enfoque de seu pai era evitar ser questionado. O presidente cumprimentou os jornalistas, mas ignorou suas perguntas, enquanto embarcava no helicóptero Marine One na Casa Branca.



Biden fez o mesmo quando embarcou no avião Air Force One para uma viagem a Las Vegas, onde irá anunciar grandes investimentos ferroviários enquanto tenta convencer os eleitores céticos de que sua política econômica está funcionando.

Biden caminha para uma provável revanche nas urnas com Donald Trump no próximo ano e rechaça uma tentativa republicana de destituí-lo sob o argumento de que ele se beneficiou dos negócios de seu filho na Ucrânia e na China.

Amor ao filho

"O presidente já disse, e continuará dizendo, que ama seu filho e o apoia enquanto continua reconstruindo sua vida", disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, no avião presidencial. "Tem orgulho dele."

Hunter Biden é um advogado formado em Yale e um lobista convertido em artista, mas sua vida foi marcada pelo alcoolismo e pelo vício em crack. Ontem ele foi alvo de várias acusações por sonegação de US$ 1,4 milhão (R$ 6,88 milhões) em impostos entre 2016 e 2020, segunda vez em que foi acusado por um promotor especial que investiga seus negócios pessoais e comerciais.

"Tentando me matar"

Em um podcast com o músico Moby gravado antes da revelação das acusações, Hunter Biden afirmou que estava sendo perseguido por direitistas que queriam levá-lo de volta ao vício.

"Estão tentando destruir uma presidência, não se trata de mim", disse a Moby, um crítico feroz de Trump, na entrevista, divulgada hoje. "Estão tentando me matar, sabendo que será uma dor maior do que o que meu pai poderia suportar."

Atrás de Trump nas pesquisas e preso em duas guerras, envolvendo Israel e a Ucrânia, aliados dos Estados Unidos, Biden poderia prescindir da nova munição que as acusações contra Hunter dará aos republicanos.

As acusações são especialmente embaraçosas porque Biden costuma se queixar de que os ricos não pagam impostos suficientes. Mas o presidente sempre defendeu o filho com firmeza, em meio à longa história de tragédias que persegue sua família.

A mãe e a irmã de Hunter Biden morreram em um acidente de carro em 1972. Hunter, então com 2 anos, e seu irmão mais velho, Beau, ficaram gravemente feridos. Este último morreu de câncer em 2015, aos 46 anos. "Quando Beau morreu, desabei completamente. Não é uma desculpa, mas é o motivo", contou a Moby.

A união da família ficou evidente em novembro, quando pai, filho e neto foram vistos visitando juntos a ilha de Nantucket, no feriado de Ação de Graças.

