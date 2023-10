A- A+

eua Biden entra na Truth Social, rede social de Trump: "Pensamos que será muito divertido" Avatar do presidente americano é um super-herói, com olhos vermelhos de laser: "Convertidos, bem-vindos!"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, surpreendeu na segunda-feira (16) ao entrar na Truth Social, a rede social conservadora criada pelo ex-presidente Donald Trump, seu possível adversário nas eleições de 2024.

"Bem. Vamos ver como será isso. Convertidos, bem-vindos!", diz a primeira mensagem da conta verificada @BidenHQ, que usa como foto um meme em que Biden aparece como um super-herói com olhos laser vermelhos.

Sua equipe confirmou que o perfil é autêntico.

"Há muito pouca ‘verdade’ acontecendo no Truth Social, mas pelo menos agora será um pouco divertido" disse Kevin Munoz, porta-voz da campanha de Biden. "Ele quer os eleitores onde eles estão. Os republicanos não conseguem nem chegar a um acordo sobre um presidente da Câmara, então é claro que nem todos os republicanos pensam o mesmo".

A campanha pela reeleição de Biden, de 80 anos, seguiu com uma série de publicações com críticas a Trump, favorito entre os republicanos. Trump criou a Truth Social em 2021, depois de ser banido permanentemente do X, então Twitter, em abril do ano passado, por ter feito apologia à violência após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio por seus apoiadores.

O atentado contra a sede do Congresso americano ocorreu depois de Trump alegar falsamente que ele, e não Biden, teria vencido as eleições de 2020, uma das acusações pelas quais enfrenta vários processos judiciais.

A decisão da campanha de Biden marca uma mudança em relação à posição anterior, de que não aderiria à plataforma. Os eleitores que consomem meios de comunicação conservadores são há muito considerados um alvo rico para os candidatos democratas.

"Acabamos de entrar na Truth Social, sobretudo porque pensamos que seria muito engraçado", afirmou a equipe de Biden em um post no X, o antigo Twitter.

