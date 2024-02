A- A+

Gaza Biden espera cessar-fogo em Gaza a partir da próxima semana Israel, no entanto, exige a libertação de todos os reféns durante essa pausa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (26) que espera um acordo de cessar-fogo no conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas na próxima semana.

"Meu assessor em segurança nacional me diz que estamos perto, ainda não estamos lá. Minha expectativa é de que tenhamos um cessar-fogo a partir da próxima segunda-feira", disse Biden durante viagem a Nova York.

Os países mediadores - Catar, Egito e Estados Unidos - tentam negociar um compromisso com Israel e o Hamas visando a uma trégua.

Segundo uma fonte do movimento islamita, as conversas se concentram na primeira fase de um plano elaborado em janeiro pelos mediadores, que prevê uma trégua de seis semanas e a libertação dos reféns em poder do Hamas e de prisioneiros palestinos em Israel, além da entrada em Gaza de uma quantidade considerável de ajuda humanitária.

Israel, no entanto, exige a libertação de todos os reféns durante essa pausa e advertiu que uma trégua não significará o fim da guerra.

Veja também

Argentina Governo Milei proíbe linguagem inclusiva nas Forças Armadas argentinas