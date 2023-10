Biden: "EUA estão ao lado de Israel" com "apoio sólido e inabalável"

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou o apoio a Israel e que os EUA vão assegurar o apoio que precisam para continua a se defender, em meio ao ataque sem precedentes do grupo palestino Hamas. Em um curto pronunciamento na Casa Branca, ao lado do secretário de Estado, Antony Blinken, Biden repetiu o teor da nota divulgada mais cedo, em que fez um alerta a "qualquer outra parte hostil à Israel buscando tirar vantagem da situação"

Mais cedo, o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, também falou, em nota, em compromisso “inabalável”, e que os EUA vão garantir que Israel tenha “o que precisar para se defender e proteger civis contra a violência indiscriminada e o terrorismo”.

A relação entre a Casa Branca e Israel vem passando por um momento de desgaste, após à guinada à direita do governo de Netanyahu, que provocou uma convulsão social no país, nos últimos meses, ao avançar com uma reforma do Judiciário amplamente considerada antidemocrática.

Em um gesto de reaproximação, Biden e Netanyahu tiveram um encontro, em Washington, durante a visita do presidente israelense aos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU, no mês passado. (em atualização)

