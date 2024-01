A- A+

EUA Biden falou com Netanyahu sobre Gaza nesta sexta (19) Netanyahu refutou uma exigência recorrente de Biden, a coexistência futura dos Estados de Israel com um palestino

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiveram uma conversa por telefone sobre Gaza nesta sexta-feira (19), informou a Casa Branca.

Este é o primeiro diálogo em quase um mês entre os dois líderes, em meio a relatos de tensão entre ambos. Biden e Netanyahu abordaram "os últimos acontecimentos em Israel e Gaza", afirmou a Casa Branca em um comunicado.

Na quinta, Netanyahu refutou uma exigência recorrente de Biden, a coexistência futura dos Estados de Israel com um palestino.

"Israel deve ter o controle da segurança de todo o território situado a oeste do (rio) Jordão. É uma condição necessária, que está em contradição com a ideia de soberania (palestina)", disse o primeiro-ministro, acrescentando tê-lo dito diretamente aos americanos.

A postura não é nova, mas estes comentários e a forma como são formulados voltaram a evidenciar as diferenças entre os Estados Unidos e seu principal aliado no Oriente Médio.

"Evidentemente, vemos as coisas de forma diferente", respondeu o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os Estados Unidos exercem forte pressão sobre Israel, do qual é o principal aliado diplomático e militar, tanto sobre o desenvolvimento da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, quanto sobre as perspectivas de mais longo prazo após o conflito.

O último telefonema entre os dois líderes ocorreu em 23 de dezembro e foi acalorado, segundo a imprensa americana,

Aparentemente, o presidente americano encerrou a ligação secamente com a seguinte frase: "esta conversa terminou".

