ESTADOS UNIDOS Biden faz história ao se tornar primeiro presidente americano a unir-se a piquete grevista nos EUA Presidente discursou ao lado de sindicalistas em Michigan, estado fundamental para as eleições de 2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou, nesta terça-feira, em Michigan -— estado que pode ter peso decisivo nas eleições americanas de 2024 — para falar com trabalhadores grevistas da indústria automotiva.



Com a ida ao piquete montado por sindicalistas do United Auto Workers (UAW), que reúne funcionários da Stellantis, Ford e General Motors, Biden se tornou o primeiro presidente americano a participar diretamente de um ato grevista.

Biden pousou em Michigan pouco depois das 13h30 (em Brasília). Ele foi recebido no aeroporto por Shawn Fain, presidente da UAW. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, classificou a visita como "histórica".

— Embora o presidente Biden não seja nenhum estranho em um piquete, na verdade, ele se juntou ao UAW em um piquete em Kansas City, em 2019, hoje nós teremos a primeira vez que um presidente no cargo visitará um piquete nos tempos modernos — disse Jean-Pierre.

Em campanha pela reeleição, o democrata espera conquistar o apoio dos grevistas um dia antes de uma visita prevista do principal rival republicano, Donald Trump, que deve falar com os trabalhadores na quarta-feira. Trump, que anunciou sua viagem antes da de Biden, acusou o presidente de copiá-lo. Seu porta-voz, Jason Miller, classificou a visita do presidente como "uma pobre sessão de fotos".

"Quando ele caminhar lentamente para fingir que está num 'piquete', lembrem-se que ele quer enviar os empregos de vocês para a China", lançou Trump em sua rede Truth Social.

Para Biden, o desafio é provar que ele é o defensor dos trabalhadores, dos sindicatos e o arquiteto do ressurgimento da indústria americana. A viagem tem seus riscos para o presidente octogenário, que a cada viagem recebe questionamentos sobre sua condição física: o conflito nesta indústria-chave pode atingir a economia dos EUA.

Biden observou que os fabricantes devem beneficiar seus empregados com seus "lucros recordes", embora sua porta-voz tenha afirmado que ele não se envolveria diretamente nas negociações.

O apoio aos sindicatos é uma característica fundamental do mandato de Biden. O apoio do sindicato UAW à sua candidatura em 2020 foi essencial para que o estado de Michigan votasse a seu favor, após votar em Trump em 2016.

