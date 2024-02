Biden faz seu check-up médico anual

A- A+

Joe Biden, o presidente mais velho na história dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (28) que passaria por seu exame médico de rotina, em meio a dúvidas sobre sua capacidade de governar aos 81 anos.

"Vou ao (hospital militar) Walter Reed para fazer meu check-up médico", disse aos jornalistas presentes ao sair da Casa Branca.

Será sua última visita médica antes das eleições de novembro, quando o democrata tentará a reeleição.

Os resultados dos exames realizados no hospital militar, localizado perto de Washington, serão divulgados ao longo do dia, de acordo com a Casa Branca.

Em fevereiro de 2023, seu médico Kevin O'Connor concluiu que Biden desfrutava de "boa saúde", era "vigoroso" e "apto" para desempenhar suas funções. Posteriormente, uma "pequena" lesão cancerígena foi removida de sua pele.

O democrata concorre a um segundo mandato - ao final do qual completaria 86 anos, em caso de reeleição.

Há grandes chances de que ele enfrente seu antecessor nas urnas, o magnata republicano Donald Trump, de 77 anos.

Em meio a imagens do presidente tropeçando enquanto descia escadas e comentários confusos durante discursos, a capacidade de Biden para governar até o final de um segundo mandato gera dúvidas entre os eleitores americanos.

