S�b, 11 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado11/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Biden inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata diagnosticado após deixar cargo

O democrata de 82 anos deixou a presidência em janeiro após ter desistido de sua candidatura à reeleição

Reportar Erro
O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstataO ex-presidente dos EUA, Joe Biden, inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden começou a fazer terapia de radiação e com hormônios como parte de uma nova fase do tratamento contra o câncer de próstata com o qual foi diagnosticado após deixar o cargo, disse a assessora de Biden, Kelly Scully, neste sábado, 11.

O democrata de 82 anos deixou a presidência em janeiro após ter desistido de sua candidatura à reeleição meses antes, após um debate contra o republicano Donald Trump, em meio a preocupações dos eleitores quanto à sua idade e estado de saúde.

Em maio, o escritório pós-presidencial de Biden anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que ele havia se espalhado para os ossos.

Leia também

• Guatemala recebe primeiro voo dos EUA com deportados de outro país

• EUA anuncia acordo para construir base aérea do Catar em Idaho

• EUA começa a demitir funcionários após 10 dias de paralisação governamental

Os cânceres de próstata são classificados quanto à agressividade por meio da escala de Gleason, na qual as pontuações variam de 6 a 10, com os cânceres de próstata 8, 9 e 10 sendo os mais agressivos. O escritório de Biden disse que a pontuação da doença do democrata era 9.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter