Mundo Biden ironiza 'foto de réu' de Trump: 'Homem bonito, cara maravilhoso' Presidente dos Estados Unidos evitou comentar os problemas jurídicos do ex-mandatário americano para preservar a independência judicial e do Ministério Público

O presidente Joe Biden disse aos repórteres que viu a foto policial da prisão do ex-presidente Donald Trump por acusações criminais relacionadas à sua tentativa de anular a eleição presidencial de 2020.

“Homem bonito, cara maravilhoso”, brincou Biden aos jornalistas após sair de uma aula de ginástica em Lake Tahoe.

Biden evitou comentar os problemas jurídicos de Trump, com funcionários da Casa Branca dizendo que querem preservar a independência judicial e do Ministério Público.

Além do caso na Geórgia, Trump enfrenta acusações criminais federais relacionadas tanto com a interferência eleitoral como com o tratamento de documentos confidenciais.

Enquanto Trump estava sendo autuado na prisão do condado de Fulton na noite de quinta-feira, Biden enviou um e-mail de arrecadação de fundos aos apoiadores dizendo que “a propósito de nada” ele acreditava “hoje é um ótimo dia para doar à minha campanha”.

