Biden ligou para Milei para cumprimentá-lo por eleição à Presidência da Argentina

Argentina

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou em um telefonema, nesta quarta-feira (22), o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, três dias depois da vitória do ultraliberal para chefiar a segunda maior economia da América do Sul, segundo uma Casa Branca.

“O presidente Biden falou com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, para parabenizá-lo e falar da importância de continuar a fortalecer nossa sólida relação bilateral”, informou a Casa Branca em um comunicado.

Mais tarde, será publicado um resumo da ligação. Milei, uma economista de 53 anos que ganhou fama como comentarista na TV e que algumas vezes fez campanha agitando uma motosserra no palco, venceu no domingo com 55,7% dos votos o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa.

Os deputados castigaram o governo por décadas de declínio econômico, com uma inflação anual que chegou em outubro a 143%.

Milei propôs fechar o Banco Central e dolarizar a economia para acabar com a emissão de moeda e a inflação.

Durante sua campanha, também disse que cortaria drasticamente os gastos públicos e eliminaria uma dezena de ministérios, entre outras propostas polêmicas. Depois, suavizou parte de sua retórica, deixando dúvidas sobre seus reais planos.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, havia parabenizado Milei em um comunicado de domingo e acrescentou que os EUA também aplaudiram "o robusto processo democrático por meio do qual o povo argentino se pronunciou".

