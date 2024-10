Biden e Netanyahu voltarão a conversar nesta quarta-feira após sete semanas

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, planejam conversar por telefone nesta quarta-feira (9), disse uma fonte próxima do governo americano, que confirmou informações fornecidas pelo site Axios.

Os dois líderes, cuja relação é tensa devido ao desenvolvimento do conflito no Oriente Médio, não se falam há sete semanas, portanto nunca tiveram uma conversa sem intermediários sobre a intensificação das hostilidades no Líbano.

