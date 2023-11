A- A+

ELEIÇÕES EUA Biden ou Trump: uma revanche que poucos querem nos Estados Unidos Editorial do The New York Times disse que serão "as eleições mais importantes desde 1860"

O que está no jogo para a democracia americana é praticamente insuperável, mas os participantes parecem pouco interessados na quase revanche entre Joe Biden e Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024.

"É difícil me liberar com", afirma Keely Catron, uma jovem de 22 anos do Arizona, um dos estados pendulares onde Biden venceu por uma margem estreita em 2020. "É frustrante que nossas duas únicas opções sejam homens muito velhos", destacou .

Um estudante de ciências da educação pensa em votar novamente no democrata de 80 anos nas eleições de 5 de novembro de 2024, mesmo que sem muita entusiasmo. Biden aspira ao seu segundo mandato, sem grandes rivais sérios para a eleição democrata, apesar de um índice de popularidade muito baixo nas pesquisas e a preocupação crescente com sua idade.

Entretanto, Trump é o franco favorito republicano, apesar de o ex-presidente, de 77 anos, enfrentar vários processos criminosos, incluindo um por suposta interferência eleitoral. Nas pesquisas, os dois estão praticamente empatados, mas Trump aparece na frente em algumas das pesquisas mais recentes.

O que está no jogo é enorme. Um editorial do The New York Times disse que serão "as eleições mais importantes desde 1860", quando Abraham Lincoln foi eleito presidente, o que desencadeou a Guerra Civil americana.

Pouco interesse

Os Estados Unidos ainda estão muito polarizados desde que Trump tentou anular o resultado após ser derrotado por Biden em 2020 e teme-se que a tensão aumente.

Os aliados dos Estados Unidos também acompanham o nervosismo. O papel global de Washington ficou latente por causa do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas e a guerra na Ucrânia após a invasão russa.

China, Rússia e Irã tentam, por sua vez, construir sua versão de uma nova ordem mundial que não seja mais dominada pelos EUA. Mas os participantes parecem não se importar com isso.

Sessenta e três por cento dos americanos disseram estar insatisfeitos com os candidatos que surgiram até agora, segundo um estudo recente da Pew Research, e 65% afirmaram que "sempre ou com frequência se sentem esgotados" ao pensar em política.

Mais de três de cada cinco democratas e independentes de tendência democrata dizem preferir um candidato que não seja Biden, segundo uma pesquisa conjunta da rede ABC e do jornal The Washington Post.

Metade dos partidários de Biden e quase três em cada dez simpatizantes de Trump permitirão estar abertos a outras opções, segundo uma pesquisa da Quinnipiac divulgada em setembro.

Pesquisa atrás de pesquisa registram índices de aprovação negativos dos dois candidatos. São os indicados de mais idade na história dos Estados Unidos, como já realizado em 2020. Cada um deles tenta chamar a atenção à sua maneira.

Biden argumenta que trava uma “batalha pela alma da nação” e alerta que o “extremismo” de Trump ameaça a democracia americana. Sua equipe de campanha confia que essa mensagem e seu papel como estadista global nos conflitos de Israel e da Ucrânia funcionam melhor entre os representantes que suas tentativas de vender sua política econômica "Bidenomics".

"Ruínas de Coisas"

Por sua vez, Trump suportou sua retórica em comparação ao período pós-eleitoral de 2020, marcada por um ataque dos seus partidários ao Capitólio - a sede do Congresso - em 6 de janeiro de 2021, em Washington.

Existe um “nível de ódio que nunca vi”, disse Trump, focando nos temas migratórios e no nacionalismo. Mas David Karol, professor de política da Universidade de Maryland, minimiza o fato de que nenhum dos candidatos desperte muito interesse do eleitorado.

“Essa coisa de as pessoas não quererem vingança, se os interessados realmente queriam outros candidatos, eles poderiam tê-los”, disse ele à AFP. Os democratas nunca propuseram alternativas sérias a Biden e o ativista antivacinas covid-19 Robert F. Kennedy Jr abandonou recentemente a corrida pelo partido para se apresentar como candidato independente.

Nas fileiras republicanas, há um pequeno leque de opções, incluindo o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, mas seguem preferindo Trump, disse. Segundo Karol, a maioria dos eleitores americanos parece saber em quem votará nessas eleições, cujo resultado provavelmente depende de alguns poucos estados, mas poderia mudar se Trump fosse condenado em algum de seus julgamentos.

