Biden pede cooperação britânica para evitar violência na Irlanda do Norte

O presidente americano, Joe Biden pediu, nesta quinta-feira (13), a colaboração do Reino Unido "de maneira mais próxima com a Irlanda", a fim de preservar a paz na província britânica da Irlanda do Norte, agitada por tensões resultantes do Brexit.

"Penso que o Reino Unido deveria trabalhar de maneira mais próxima com a Irlanda sobre esse assunto. A violência política nunca deveria voltar a se apoderar dessa ilha", disse Biden diante do Parlamento irlandês, em Dublin.

Biden chegou a Dublin na quarta-feira (12), vindo de Belfast, capital da Irlanda do Norte, onde celebrou os 25 anos do acordo de paz de 1998.

O pacto pôs fim a três décadas de conflito entre os nacionalistas pró-irlandeses, majoritariamente católicos e favoráveis a uma reunificação da ilha, e os unionistas, majoritariamente protestantes e partidários de seguir sendo parte do Reino Unido.

Vinte e cinco anos depois, os desacordos vinculados ao Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia em 2021) e a violência de alguns grupos ameaçam manchar a preciosa paz na província.

As instituições, nas quais republicanos e unionistas devem compartilhar o poder, estão paralisadas há um ano.

O Partido Unionista Democrático (DUP) realiza um boicote há mais de 14 meses para protestar contra as disposições especiais aplicadas na região após o Brexit.

Essas medidas mantêm a Irlanda do Norte no mercado único europeu para evitar o retorno de uma fronteira física com a República da Irlanda, membro da União Europeia.

Porém, o DUP teme que essas disposições distanciem a região do Reino Unido e tornem mais provável uma Irlanda unificada, objetivo dos republicanos.

