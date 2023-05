A- A+

Biden propõe plano para congelar gastos em meio a tensas negociações sobre dívida

O presidente Joe Biden propôs o congelamento de alguns gastos públicos em seus níveis atuais, o que reduziria o déficit fiscal em mais 1 trilhão de dólares em 10 anos, informou nesta quarta-feira (24) a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

As economias sugeridas por Biden estreitam as divergências entre os planos dos republicanos e democratas, que correm contra o relógio em busca de um acordo para elevar o teto da dívida pública e evitar um catastrófico default dos Estados Unidos.

Negociadores dos dois lados tinham prevista a retomada de suas discussões para o meio-dia de Washington (13h de Brasília), segundo uma fonte próxima às tratativas que pediu anonimato.

Yellen reiterou que o governo pode ficar sem fundos suficientes para cumprir seus pagamentos em 1º de julho.

“O plano orçamentário do presidente na realidade propõe uma redução do déficit de 3 trilhões de dólares em 10 anos”, disse ela em um evento do The Wall Street Journal nesta quarta.

“Nessa negociação, o presidente já ofereceu mudanças que resultariam em 1 trilhão de dólares a mais de redução do déficit”, explicou.

Os republicanos afirmam que seus planos para o gasto público diminuem o déficit em 4,8 trilhões de dólares em uma década, sem cortes na Defesa e na segurança da fronteira.

A Casa Branca quer distribuir mais uniformemente os cortes, para amenizar o ônus de cada setor, e também subir alguns impostos para aumentar a arrecadação, ideia rejeitada por alguns republicanos.

