Biden "quer ter conversa construtiva" com presidente chinês em novembro nos EUA

O presidente americano, Joe Biden, “quer manter uma conversa construtiva” com seu par chinês, Xi Jinping, afirmou, nesta terça-feira (31), sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, detalhando que a reunião aconteceu “em San Francisco", onde será celebrada a cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em novembro.

Jean-Pierre declarou, durante coletiva de imprensa, que não ia "dar nenhum detalhe sobre esta reunião, que ocorrerá (...) no próximo mês".

O governo americano se negou até agora confirmar a cúpula.

Um alto funcionário da Casa Branca também informou que Pequim e Washington tinham um "acordo provisório" para que os dois governantes se reunissem, embora "ainda estivessem trabalhando em detalhes importantes para poder finalizar este projeto".

O encontro entre Biden e Xi em solo americano é objeto de intensas negociações diplomáticas há vários meses.

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, que acabou de fazer uma visita incomum a Washington, teria considerado que o caminho para uma reunião fosse "cheio de obstáculos", segundos veículos de imprensa estatais.

Os dois líderes se viram pela última vez em Bali, na Indonésia, em novembro de 2022.

Biden prometeu competir sem trégua com a China em questões estratégicas, econômicas e tecnológicas.

No entanto, o presidente democrata, de 80 anos, garante com regularidade que não quer uma "guerra fria" com Pequim e tem aqui vários benefícios que para isso precisa manter um contato pessoal com o presidente chinês.

As relações entre os dois países tiveram um forte aumento da tensão no começo do ano, após o sobrevoo de um balão chinês em território americano, e do presidente americano ofender sua contraparte, ao chamá-lo de "ditador" em junho.

