Biden receberá rei da Jordânia na segunda (12) para discutir sobre Gaza

O presidente americano, Joe Biden, recebeu o rei jordaniano, Abdullah II, em Washington, na segunda-feira (12), para discutir o conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, informou a Casa Branca.

Os dois líderes irão "discutir a situação em Gaza e se esforçar para alcançar um fim duradouro para a crise", disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, em um comunicado nesta quinta-feira (8).

Também será abordada a "ideia de uma paz e firmeza, por meio de uma solução de dois Estados, que garanta a segurança de Israel".

Assim como outros Estados árabes da região, a Jordânia pede o fim imediato das hostilidades em Gaza, algo que os Estados Unidos não querem discutir no momento.

No âmbito dos 75 anos de relações diplomáticas, também estarão presentes na visita da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e a rainha Rania da Jordânia.

No início de janeiro, durante uma visita à Jordânia do chanceler dos Estados Unidos, Antony Blinken, Abdullah II pediu para Washington pressionar Israel por um "cessar-fogo imediato" em Gaza e alertou sobre as "repercussões catastróficas" a partir da continuação das hostilidades .

Segundo as Nações Unidas, a Jordânia, vizinha de Israel e aliada-chave dos Estados Unidos na região, abriga mais de dois milhões de refugiados palestinos.

As relações entre Jordânia e Israel são regidas por um tratado de paz de 1994.

