Biden rejeita pedido dos republicanos para obter áudio de sua declaração ao promotor especial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, rejeitou, nesta quinta-feira (16), um pedido de legisladores republicanos para entregar o áudio de sua declaração ao promotor especial que o está investigando por ter documentos confidenciais.

O Departamento de Justiça disse aos presidentes de dois comitês da Câmara que Biden usará seu privilégio presidencial e reterá a gravação.

O promotor especial Robert Hur interrogou o presidente extensivamente no âmbito de sua investigação sobre a retenção de registros confidenciais por Biden.

Em um relatório de quase 350 páginas divulgado em fevereiro, Hur disse que nenhuma acusação criminal era necessária contra Biden. Mas em uma seção politicamente explosiva, ele o descreveu como "idoso bem-intencionado de memória fraca".

Os republicanos se concentraram nos comentários de Hur sobre a memória de Biden, na esperança de reacender a questão da idade avançada do presidente democrata, de 81 anos, que enfrentará novamente o ex-presidente Donald Trump (77) na eleição de novembro.

As transcrições do diálogo de Hur com Biden foram publicadas, mas os deputados republicanos também queriam ter acesso aos áudios.

O conselheiro da Casa Branca, Edward Siskel, disse que Biden alegou "privilégio executivo" sobre as gravações para proteger a "integridade, eficácia e independência do Departamento de Justiça e suas investigações de aplicação da lei".

