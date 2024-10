Biden se diz "alarmado" por "retrocesso democrático" na Geórgia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou nesta terça-feira (29) preocupação com o "retrocesso" da democracia na Geórgia, o país do Cáucaso, onde haverá uma recontagem parcial dos votos após a oposição pró-europeia denunciar fraude nas eleições legislativas.

"Fiquei profundamente alarmado com o recente retrocesso democrático do país", afirmou Biden em um comunicado, no qual destacou que as eleições na Geórgia foram marcadas por "intimidação e coerção de eleitores".