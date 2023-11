Biden se diz "horrorizado" por disparos contra estudantes palestinos nos EUA

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "horrorizado" com os disparos contra três estudantes de origem palestina no estado de Vermont (nordeste), no que as autoridades revelam um crime de ódio, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (27). ).

“O presidente e a primeira-dama estão horrorizados”, declarou aos jornalistas à porta-voz Karine Jean-Pierre.

“Deveriam estar de volta na escola com seus colegas, não em um quarto de hospital”, acrescentou, sobre os estudantes universitários que se encontraram nessa área por ocasião do feriado de Ação de Graças.

Segundo a nota policial, duas das vítimas são prejudicadas, mas a terceira sofreu "ferimentos muito mais graves". Dois são americanos e o outro reside legalmente no país.

Durante o ataque, duas das vítimas portaram o tradicional keffiyeh palestino, informou a polícia, que detectou um suspeito, um homem de 48 anos que deveria comparecer nesta segunda-feira diante de um juiz.

A guerra entre Israel e o Hamas gerou fortes tensões em todo o país e deu lugar a um aumento dos atos antissemitas e islamofóbicos.

Veja também

Uruguai Censo mostra Uruguai com população estagnada, envelhecida, urbana e com mais imigrantes