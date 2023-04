Biden telefona para congressistas negros expulsos no Tennessee

A- A+

O presidente Joe Biden conversou por telefone nesta sexta-feira com três congressistas democratas do estado do Tennessee (oeste) que pediram no parlamento local um controle mais rígido das armas, dois deles negros, que foram expulsos do local, informou a Casa Branca.

Biden "lhes agradeceu por sua liderança na busca da proibição das armas de assalto" e da defesa dos "valores democráticos", além de convidar os três à Casa Branca, segundo um comunicado.

