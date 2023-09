Biden usa máscara após esposa contrair covid

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve outro resultado negativo em seu teste de covid-19 nesta terça-feira (5), mas usará uma máscara por precaução depois que a primeira-dama, Jill Biden, contraiu um caso leve da doença , informou a Casa Branca.

O presidente, de 80 anos, também teve um resultado negativo em um teste realizado na segunda-feira e “não está apresentando nenhum sintoma”, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre.

No entanto, como ele esteve com a sua esposa na segunda-feira, “ele usará a máscara quando estiver em locais fechados com outras pessoas”, disse ela.

“O presidente removerá a máscara quando estiver a uma distância segura de outras pessoas em ambientes fechados e também quando estiver ao ar livre”, acrescentou.

Jean-Pierre não deu mais detalhes sobre os planos de uso da máscara de Biden para a cúpula do G20 em Nova Délhi no final desta semana, nem sobre quais medidas serão tomadas se ele testar positivo para covid antes ou durante uma viagem ao exterior.

“O presidente será submetido a testes regularmente”, disse ela.

Sua esposa Jill, de 72 anos, apresenta um quadro com "sintomas leves", de acordo com seu escritório, e permanecerá na residência particular do casal em Rehoboth Beach, Delaware. A última vez que ela testou positivo para a covid foi há um ano.

