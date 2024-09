Biden vai discutir com líder dos Emirados situação em Gaza e Sudão

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai receber na próxima segunda-feira (23) seu colega dos Emirados Árabes, Mohamed al Nahayane, para discutir a situação na Faixa de Gaza e no Sudão, anunciou a Casa Branca.

O xeque também vai se reunir com a vice-presidente americana, Kamala Harris, candidata nas eleições presidenciais de novembro.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, informou que Biden e Kamala "vão conversar com o presidente Mohamed sobre a crise na Faixa de Gaza, o papel essencial dos Emirados Árabes na abordagem da crise humanitária naquela região e a crise no Sudão".

"Todos devemos aumentar os esforços a fim de abrir caminhos para a assistência humanitária e, em último caso, garantir um cessar-fogo", disse Kirby, sobre o Sudão.

O anúncio da viagem foi feito um dia após Biden pedir a renovação das negociações sobre a guerra civil sudanesa.

O Exército daquele país acusou os Emirados de apoiarem as paramilitares Forças de Apoio Rápido, que Washington acusa de praticar crimes contra a humanidade e limpeza étnica na região de Darfur. Abu Dhabi desmentiu a acusação.

