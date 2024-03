Biden viaja aos estados mais disputados após discurso combativo

O presidente americano, Joe Biden, leva sua mensagem de campanha a uma série de estados indecisos, que são chave para as eleições presidenciais de novembro, após fazer um duro ataque verbal ao adversário Donald Trump.

Biden viaja à Pensilvânia nesta sexta-feira e à Geórgia amanhã, para dar impulso à sua campanha pela reeleição. Na próxima semana, ele viaja a New Hampshire na segunda-feira, ao Wisconsin na quarta e ao Michigan na quinta.

Biden fez um discurso duro, em que levantou a voz e não perdeu a oportunidade de responder a alguns trumpistas que tentaram interromper sua fala.

Ele acusou Trump de "se curvar" ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022.

"Não vou me curvar", prometeu Biden no plenário do Congresso, para aplausos dos democratas, que pediram "mais quatro anos".