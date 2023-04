A- A+

Diplomacia Biden visitará Papua-Nova Guiné em meio a disputa com China no Pacífico Será uma breve visita de "apenas três horas" no dia 22 de maio

Joe Biden se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar Papua-Nova Guiné em pelo menos um século, anunciou o chefe da diplomacia deste país oceânico, Justin Tkatchenko.

Será uma breve visita de "apenas três horas" no dia 22 de maio, aproveitando a passagem de uma cúpula do G7 no Japão e outra com aliados regionais na Austrália, disse o ministro.

No entanto, esta viagem reflete a crescente importância estratégica de Papua-Nova Guiné na batalha entre Washington e Pequim para ganhar influência na região da Ásia-Pacífico.

O Presidente chinês, Xi Jinping, foi recebido com honras em 2018 numa visita a este país rico em recursos, onde o gigante asiático aumentou fortemente os seus investimentos.

De acordo com dados do Departamento de Estado que datam de 1901, nenhum presidente americano em exercício jamais visitou Papua-Nova Guiné.

Veja também

SAÚDE Hospital da Restauração atualiza estado de saúde de três vítimas de acidente na BR-408; confira