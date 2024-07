Biden volta a dizer que seguirá na disputa pela reeleição

A- A+

O presidente dos EUA, Joe Biden, que enfrenta pressão em sua campanha à reeleição, declarou nesta sexta, 5, que vai permanecer na corrida, durante um comício de campanha no Wisconsin.

Diante de cerca de 300 apoiadores em uma escola secundária, Biden novamente reconheceu seu debate ruim na semana passada, admitindo que "não posso dizer que foi meu melhor desempenho", mas que em meio a especulações sobre o que faria, ele teve uma resposta: "Estou concorrendo e vou vencer de novo."

"Eu venci Donald Trump", disse Biden enérgico, enquanto a multidão aplaudia e agitava cartazes de campanha. "Vou vencê-lo novamente."

O comício o precedeu uma entrevista que pode ser um divisor de águas para Biden, que está sob pressão para abandonar a campanha depois que seu desempenho desastroso no debate contra o republicano Donald Trump despertou a preocupação de que o democrata de 81 anos não esteja preparado para o cargo.

A entrevista com George Stephanopoulos, da ABC, gravada após um comício de campanha em Madison, Wisconsin, deverá ser intensa, e duas pessoas familiarizadas com os esforços do presidente disseram que ele estava se preparando agressivamente. Eles falaram sob condição de anonimato para discutir o planejamento interno.





