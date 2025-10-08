Qua, 08 de Outubro

Literatura

Bienal do Livro de Pernambuco recebe contação de história sobre Fernando de Noronha nesta quarta (8)

Escritora do livro "Noronha: Sua História e Sua Natureza" realiza atividade no estande 34 da feira, às 13h30

Bienal Internacional do Livro de PernambucoBienal Internacional do Livro de Pernambuco - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com início na última sexta-feira (3), a Bienal do Livro de Pernambuco segue unindo leitores e autores em programação que vai até o domingo (12), no Centro de Convenções, em Olinda.

Entre as atividades previstas para esta quarta-feira (8), a escritora Grazielle Rodrigues realiza contação de histórias do tema  “Noronha: histórias que o mar contou”. A atividade ocorre às 13h30, no estande 34 da feira, da Literária+.

Com o uso de fantoches, Grazielle, que é natural do arquipélago, apresentará as particularidades do surgimento da ilha de forma lúdica e a relação de Fernando de Noronha com a história de Pernambuco e do Brasil, para aproximar o público com as riquezas históricas e naturais do local.

A autora do livro "Noronha: Sua História e Sua Natureza" participa do evento até sábado (11). A obra traz o surgimento histórico da ilha e a sua biodiversidade.

Livro "Noronha: Sua História e Sua Natureza", da autora Grazielle Rodrigues | Foto: Divulgação

No sábado (11), a escritora participa da Programação Bienalzinha (Primeira Infância), das 17h30 às 18h30, com o lançamento de livros coletivos sobre preservação ambiental e a relação com a natureza. 

Segundo a autora, levar o livro à 15ª Bienal Internacional do Livro é uma forma de divulgar a riqueza cultural e histórica de Fernando de Noronha.

“A natureza da ilha já é muito bem divulgada. As pessoas têm consciência do quanto Noronha é bonita, mas não têm noção de toda a bagagem cultural que permeia Fernando de Noronha”, afirmou.

Na contação de histórias, Grazielle também tece conexões entre Fernando de Noronha, Pernambuco e o Brasil, revelando episódios históricos muitas vezes esquecidos pelo público. 

“Isso é impagável e agrega um valor muito grande a todo esse legado e à caminhada que temos com a questão histórica e cultural”, finalizou a escritora.
 

