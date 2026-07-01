A- A+

ALIMENTAÇÃO Bife tomahawk: conheça o corte da carne predileta de Halaand e os valores nutricionais Jogador compartilha a própria alimentação em seu canal no YouTube

O jogador de futebol Erling Haaland, de 25 anos, que faz parte da atual seleção da Noruega, é um grande fã da culinária. De acordo com o próprio atleta, ele não perde a oportunidade de preparar e assar diferentes tipos de carne em sua churrasqueira quando sobra um tempo entre os treinos. E a peça favorita do astro da Noruega é o corte tomahawk.

O que é o corte tomahawk?

Um dos cortes mais nobres, o tomahawk contém uma parte da costela bovina e o bife ancho (parte dianteira do contrafilé), apresenta em média 30 centímetros e pode chegar a 1,3 kg. O ideal é que ele seja preparado em uma churrasqueira, de acordo com especialistas.

No quesito nutricional, a cada 100 gramas, a carne apresenta entre 179 a 250 calorias, cerca de 26 gramas de proteína, 17 gramas de gorduras totais e 0,9 gramas de carboidratos.

Alimentação de Haaland

No mesmo vídeo em que fala sobre a carne, publicado em seu canal no YouTube, o jogador mostra seu café da manhã, que consiste em café com leite e maple syrup, pão de fermentação natural e dois ovos temperados com pimenta e sal, o almoço, mais simples, com arroz frito, aspargo e peixe, acompanhados de água. No jantar, ele prepara o bife tomhawk enquanto a namorada, Isabel Haugseng, faz pedaços de batata assados com salada temperada.

Veja também