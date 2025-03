A- A+

Notícias Bigorexia: transtorno que causa obsessão de jovens por músculos preocupa especialistas Condição provoca um quadro de preocupação obsessiva com a autoimagem

Cada vez mais comum entre homens jovens, a disformia muscular — também conhecida como bigorexia — preocupa especialistas.



Pessoas que sofrem desta condição enfrentam um quadro de preocupação obsessiva com a autoimagem, caracterizado por um excesso de musculação e a sensação constante em não parecer forte o suficiente.

O resultado observado é uma obsessão pela aparência, além de perda de peso e aumento da massa muscular.



Especialistas alertam que as redes sociais funcionam como estimuladores desta condição, ao conectar os jovens com influenciadores digitais do nicho.

A exposição digital de corpos idealizados provoca comparações que podem estimular a insatisfação corporal.



Outras causas que podem estimular a bigorexia são baixa autoestima, tendências obsessivo-compulsivas ou um elevado perfeccionismo.

Um estudo publicado em 2019 mostrou que 22% dos adolescentes do sexo masculino tinham comportamentos alimentares desordenados orientados para o aumento da musculatura. Entre eles, o uso de suplementos, alterações dietéticas e até anabolizantes.

Caso os responsáveis pelo jovem percebam sinais de bigorexia, a recomendação é de que seja estimulado um ambiente seguro para discussões abertas na casa em que vivem.



Além disso, é importante ser limitado o consumo de redes sociais e haja a procura de ajuda profissional.

