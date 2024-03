A- A+

ÔNIBUS Bilhete Único de ônibus da RMR começa a valer neste domingo (3); confira como ficam as tarifas Com a implantação da tarifa única, o Anel B, que até então custava R$ 5,60, foi extinto

Começa a valer neste domingo (3) o Bilhete Único de R$ 4,10 para os ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR). A proposta, aprovada em reunião do Conselho de Transporte Metropolitano (CTM) do último dia 22 de fevereiro, beneficia quase 750 mil passageiros, o que corresponde a 90% do sistema.

Com a implantação da tarifa única, o Anel B, que até então custava R$ 5,60, foi extinto. A redução para quem usava o vale, especialmente os moradores da área norte da RMR — de cidades como Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu —, chega a 26,79%. Cerca de 125 mil pessoas usavam o Anel B.

Este ano, inclusive, é o segundo consecutivo em que as tarifas não terão reajuste. Quem já pagava R$ 4,10 do Anel A, portanto, segue pagando o mesmo valor. Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, 620 mil pessoas usam este anel.

O Anel G, que opera três linhas — 018 - Brasilia Teimosa; 155 - Jordão Baixo/Boa Viagem; e 320 - Curado I/Werneck (Via Totó) —, permanece a R$ 2,70 e as demais linhas opcionais também não terão reajuste [confira os valores das tarifas no final do texto].

A proposta do Governo de Pernambuco prevê que as empresas de ônibus terão um aporte adicional de R$ 60 milhões no que já recebem. Em 2023, segundo dados da gestão estadual, os empresários receberam um repasse de R$ 250 milhões. Ou seja, o total deste ano deve chegar aos R$ 310 milhões.

O governo também garante que a implementação da tarifa única de R$ 4,10 não irá alterar a quantidade atual da frota, nem a frequência de viagens já disponibilizadas pelo sistema.

"Esse foi um compromisso nosso para garantir mais cidadania para o povo de Pernambuco. Isso também prioriza aqueles que moram em áreas mais distantes e precisavam pagar mais caro para chegar aos seus destinos", afirmou a governadora Raquel Lyra, na ocasião da aprovação da proposta.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, classificou a aprovação do bilhete como histórica. "Isso sempre foi uma grande necessidade e reivindicação daqueles que utilizam o transporte público e a sua aprovação é uma vitória principalmente dos usuários pagantes que utilizam esse serviço diariamente”, comentou.

Confira os valores das tarifas:

Anel A (Bilhete Único) - R$ 4,10

Anel G - R$ 2,70

041 – Setúbal (Opcional) - R$ 5,15

064 – Piedade (Opcional) - R$ 7,70

072 – Candeias (Opcional) - R$ 7,70

160 – Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva) - R$ 7,70

214 – UR-02/Ibura (Opcional) - R$ 7,70

224 – UR-11 (Opcional) - R$ 7,70

229 – Marcos Freire (Opcional) - R$ 7,70

342 – Curados (Opcional) - R$ 7,70

191 – Recife/Porto de Galinhas (Sem ar condicionado) - R$ 13,70

195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional) - R$ 20,05

