MOBILIDADE Bilhete único: saiba as 70 linhas que eram do Anel B e agora têm tarifa de R$ 4,10 na RMR Anel B, que custava R$ 5,60, foi extinto. Medida beneficia 125 mil passageiros com redução de quase 27%

Começou a valer no domingo (3) o Bilhete Único de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR). Passageiros que usavam o Anel B, agora extinto, e pagavam R$ 5,60 por tarifa a partir de agora pagam R$ 4,10, valor do Anel A, que, pelo segundo ano consecutivo não terá reajuste. Essa parcela corresponde a quase 750 mil passageiros do sistema.

Ao todo, 70 linhas operavam com o Anel B, especialmente na área norte da RMR, em cidades como Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, e outras da área sul, como Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. A redução na tarifa, até então usada por 125 mil passageiros, chega a 26,79%.

Confira a lista de linhas que eram do Anel B e foram integradas ao Anel A:

1903 – Araçoiaba/TI Igarassu

1905 – TI Igarassu/TI Abreu e Lima

1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira

1912 – Caetés I/TI Abreu e Lima

1917 – Caetés III/TI Abreu e Lima

1918 – TI Igarassu (Circular)

1922 – Pau Amarelo/TI Pelópidas

1928 – Maranguape II (Bacurau)

1929 – Alameda Paulista/Rio Doce (Maranguape)

1931 – Jardim Paulista Baixo/TI Pelópidas

1932 – Jardim Paulista Alto/TI Pelópidas

1933 – TI Abreu E Lima/TI Pelópidas

1934 – Arthur Lundgren I/TI Pelópidas

1935 – Paratibe/TI Pelópidas

1936 – Mirueira Bacurau

1940 – TI PE-15 (Olinda)

1941 – Arthur Lundgren II/TI Pelópidas

1943 – Mirueira/TI Pelópidas

1944 – Loteamento Conceição/TI Pelópidas

1945 – Jaguarana (Alameda)/TI Pelópidas

1952 – TI Pelópidas/TI Rio Doce

1953 – Maranguape II/TI Pelópidas

1955 – Engenho Maranguape/TI Pelópidas

1956 – Igarassu (Bacurau)

1957 – Caetés I (Bacurau)

1958 – Costa Azul / TI Pelópidas

1960 – Maria Farinha/Casa Caiada

1964 – TI Igarassu/TI Macaxeira

1966 – TI Rio Doce/PE-15 (Fragoso)

1967 – TI Igarassu (Dantas Barreto)

1968 – Ilha de Itamaracá /TI Igarassu

1969 – Itapissuma/TI Igarassu

1978 – Loteamento Conceição (TI Rio Doce)/PE-22

1981 – TI Rio Doce (Conde Boa Vista)

1982 – Conjunto Beira Mar/Derby

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

1984 – Loteamento Bonfim /TI Abreu e Lima

1985 – TI Rio Doce (Bacurau)

1986 – TI Rio Doce/TI PE-15

1987 – TI Rio Doce (Principe)

1988 – Desterro / TI Abreu e Lima

1989 – Loteamento Planalto/TI Abreu e Lima

1992 – Pau Amarelo

1993 – Conjunto Praia do Janga

1994 – Conjunto Beira Mar

1995 – Pau Amarelo (Bacurau)

1998 – Caetés III/TI Abreu e Lima

071 – Candeias

073 – Candeias (Bacurau)

258 – Moreno (Bacurau)

290 – Bonança /Jaboatão

910 – Piedade/TI Rio Doce

902 – TI Macaxeira/Mirueira

948 – Arthur Lundgren II/Macaxeira

129 – Paiva/TI Cabo

139 – TICabo/TI Cajueiro Seco

157 – Gaibu/TI Cabo

158 – Garapú/TI Cabo

159 – Charneca/TI Cabo

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco

184 – Cabo (Bacurau)

185 – TI Cabo

172 – Marcos Freire (Bacurau)

178 – Porto de Suape / TI Cabo

196 – Nossa Senhora do Ó/TI Cabo

198 – Ipojuca/TI Cabo

199 – Camela/TI Cabo

2463 – Araçoiaba/TI Camaragibe

2920 – TI Rio Doce/TI CDU

2930 – TI Rio Doce/Dois Irmãos

O Anel G, que opera três linhas — 018 - Brasilia Teimosa; 155 - Jordão Baixo/Boa Viagem; e 320 - Curado I/Werneck (Via Totó) —, permanece a R$ 2,70 e as demais linhas opcionais também não terão reajuste.

A proposta do Governo de Pernambuco prevê que as empresas de ônibus terão um aporte adicional de R$ 60 milhões no que já recebem. Em 2023, segundo dados da gestão estadual, os empresários receberam um repasse de R$ 250 milhões. Ou seja, o total deste ano deve chegar aos R$ 310 milhões.

Confira os valores das tarifas:

Anel A (Bilhete Único) - R$ 4,10

Anel G - R$ 2,70

041 – Setúbal (Opcional) - R$ 5,15

064 – Piedade (Opcional) - R$ 7,70

072 – Candeias (Opcional) - R$ 7,70

160 – Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva) - R$ 7,70

214 – UR-02/Ibura (Opcional) - R$ 7,70

224 – UR-11 (Opcional) - R$ 7,70

229 – Marcos Freire (Opcional) - R$ 7,70

342 – Curados (Opcional) - R$ 7,70

191 – Recife/Porto de Galinhas (Sem ar condicionado) - R$ 13,70

195 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional) - R$ 20,05

