A- A+

ESTADOS UNIDOS Bilionário e astronauta: quem é Jared Isaacman, indicado de Trump para Nasa que quer missão em Marte Jared Isaacman e membros republicanos e democratas do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado tiveram discussão tensa sobre projeto

Jared Isaacman, nascido em 11 de fevereiro de 1983, é um empresário bilionário americano, piloto experiente e astronauta comercial. Ele é fundador e CEO da Shift4 Payments, uma empresa de processamento de pagamentos sediada na Pensilvânia. Ele foi o escolhido de Trump para assumir a Nasa e priorizará o envio de astronautas americanos a Marte.

Aos 16 anos, Isaacman abandonou o ensino médio para iniciar sua carreira no setor de pagamentos, fundando a United Bank Card, que posteriormente se tornou a Shift4 Payments. Sob sua liderança, a empresa processa anualmente mais de US$ 200 bilhões (cerca de R$ 1,17 trilhão) em transações.

Além de sua trajetória empresarial, Isaacman é um entusiasta da aviação. Ele começou a pilotar em 2004 e, em 2009, estabeleceu um recorde mundial ao circunavegar o globo em um jato leve. Sua paixão o levou a fundar a Draken International em 2012, uma empresa que fornece treinamento para pilotos das Forças Armadas dos Estados Unidos, operando uma das maiores frotas privadas de caças do mundo.

No campo da exploração espacial, Isaacman comandou a missão Inspiration4 em setembro de 2021, o primeiro voo orbital totalmente civil da SpaceX. Em setembro de 2024, ele liderou a missão Polaris Dawn, durante a qual se tornou o primeiro civil a realizar uma caminhada espacial.





Missão para Marte

A Nasa priorizará o envio de astronautas americanos a Marte, disse o indicado do presidente Trump, Jared Isaacman, para liderar a agência espacial a um comitê do Senado na quarta-feira, nesta quarta-feira.

Isso levou a discussões tensas entre o indicado — Jared Isaacman, presidente-executivo da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payments, que é um colaborador próximo de Elon Musk, fundador da SpaceX — e membros republicanos e democratas do Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado. Eles se perguntavam sobre o futuro da Estação Espacial Internacional, bem como do projeto Artemis, o projeto atual da NASA para enviar astronautas de volta à Lua.

— Não acho que precisemos fazer nenhuma negociação difícil aqui — disse Isaacman. 1Acho que podemos unir esses esforços e fazer o quase impossível.

Isaacman compartilhou a audiência na quarta-feira com Olivia Trusty, indicada para membro da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Durante seu depoimento, o Isaacman evitou respostas diretas a uma série de perguntas, afirmando repetidamente que a agência espacial poderia trabalhar para enviar astronautas à Lua e a Marte dentro de seu orçamento atual de US$ 25 bilhões.

— A Nasa foi criada para fazer o quase impossível — disse Isaacman.

Ted Cruz, republicano do Texas que preside o comitê, deu uma palestra ao Isaacman sobre a lei bipartidária que dita as prioridades da NASA, relendo o trecho que afirma que Marte seria o destino depois da Lua. O Centro Espacial Johnson, que administra a maioria dos programas de voos espaciais da NASA, fica no estado do Cruz.

— Quando a legislação usa a palavra deve, ela denota uma obrigação obrigatória — disse Cruz a Isaacman.

Isaacman disse, finalmente, que seguiria a lei. Em resposta a uma pergunta anterior do senador Jerry Moran, republicano do Kansas, Isaacman concordou que o enorme foguete Sistema de Lançamento Espacial, em desenvolvimento há mais de uma década, seria a maneira mais rápida de levar astronautas americanos de volta à Lua. A NASA planeja atualmente usar esse veículo, que fez seu primeiro lançamento em novembro de 2022, para suas missões lunares.

A primeira dessas missões, Artemis II, tem lançamento previsto para o próximo ano e levará quatro astronautas em um voo ao redor da Lua sem pouso. Esses astronautas, três da NASA e um da agência espacial canadense, compareceram à audiência de quarta-feira. A próxima missão, Artemis III, que levará dois astronautas perto do polo sul da Lua, deve ocorrer no máximo em 2027.

Cruz perguntou ao Isaacman sobre o possível cancelamento do Gateway, um posto avançado planejado para a órbita lunar que serviria como uma estação intermediária para astronautas a caminho da superfície lunar.

— Eu diria que há um longo histórico na NASA de a administração intervir e cancelar programas, causando atrasos enormes — disse Cruz. Ele citou o cancelamento da Constellation durante a presidência de Obama, um esforço anterior para enviar astronautas americanos de volta à Lua.

— A NASA lutou durante anos como consequência — disse Cruz.

Como alguém que liderou dois voos privados de astronautas à órbita, Isaacman, se confirmado, traria à NASA e seu orçamento de US$ 25 bilhões uma perspectiva mais alinhada com novas empresas aeroespaciais empreendedoras, como a SpaceX.

Durante a audiência, Isaacman afirmou que impulsionar uma economia vibrante em órbita ao redor da Terra e aumentar a taxa de descobertas científicas deveriam ser outros objetivos da NASA. Mas ele foi lacônico nos detalhes de como faria isso e evitou as perguntas dos senadores sobre programas específicos. Em vez disso, ele disse que o mais importante é que a NASA cumpra suas promessas no prazo e dentro do orçamento.

O senador Edward Markey, democrata de Massachusetts, observou os laços estreitos entre Isaacman e suas empresas e o Musk. Ele perguntou diversas vezes se o Musk estava presente em Mar-a-Lago, na Flórida, quandoTrump ofereceu a Isaacman o cargo na NASA.

Ele não respondeu diretamente e apenas disse, repetidamente, que sua entrevista foi com o Trump. Isaacman também disse que não manteve contato com o Musk desde que foi indicado.

Markey então perguntou ao saacman se ele se comprometeria a restaurar os dados climáticos produzidos pelas missões da NASA que haviam sido removidos dos bancos de dados online. Isaacman respondeu que desconhecia o assunto.

Isaacman disse que amava a ciência e até mesmo a ciência da Terra conduzida pela Nasa, mas evitou dizer "mudanças climáticas" ou "aquecimento global". Em vez disso, ele destacou outras áreas de pesquisa, incluindo deslizamentos de terra, inundações e a detecção de asteroides que poderiam atingir a Terra. Durante a audiência, Isaacman também evitou perguntas sobre possíveis demissões ou fechamentos de centros da NASA em diferentes partes do país.

O governo Trump eliminou o gabinete do cientista-chefe da Nasa e outro gabinete que fornecia consultoria sobre políticas e estratégias, mas até agora se absteve do tipo de demissões em larga escala e, às vezes, caóticas que ocorreram em muitas outras agências federais.

O Musk, um dos principais conselheiros do Trump, disse que o programa lunar é uma "distração" e que a Estação Espacial Internacional já cumpriu seus propósitos e deveria ser descartada em alguns anos.

Em uma publicação no X em outubro, o Isaacman descreveu o foguete SLS como "escandalosamente caro" e um exemplo de programas tradicionais da NASA que foram cancelados porque acabaram ultrapassando o orçamento e atrasando o cronograma. Mas o SLS para Artemis II já foi construído. O Artemis III dependeria de outro foguete SLS, assim como outras missões lunares planejadas para um futuro mais distante.

Por muitos anos, a Nasa foi liderada por pessoas com experiência na NASA ou na indústria aeroespacial tradicional. Os dois últimos administradores permanentes da NASA não se encaixavam nesse padrão, sendo ex-políticos. Durante seu primeiro governo, o Trump escolheu Jim Bridenstine, ex-congressista de Oklahoma, e Joseph Biden escolheu Bill Nelson, ex-senador da Flórida que voou no ônibus espacial Columbia em 1986.

A nomeação do Isaacman quebra a tradição de várias maneiras. Ele não trabalhou na NASA e não possui experiência aeroespacial convencional.

Mas em fevereiro de 2021, ele anunciou que estava financiando uma missão privada chamada Inspiration4. Com a tripulação viajando em uma cápsula Crew Dragon da SpaceX, a missão foi a primeira em que ninguém a bordo era astronauta profissional. A tripulação foi lançada em órbita em setembro de 2021, passando quatro dias no espaço.

No ano passado, o Isaacman realizou outra viagem à órbita, chamada Polaris Dawn. Esta missão — uma colaboração com a SpaceX — testou novas tecnologias, incluindo um novo traje espacial que foi usado durante a primeira caminhada espacial por astronautas privados. Duas missões Polaris adicionais seriam realizadas, mas elas ficarão suspensas caso o Isaacman se torne o líder da NASA.

Veja também