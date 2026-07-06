Bilionário mundialmente famosos pela busca pela juventude descobre doença incurável; entenda

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Bryan Johnson, o empresário americano que ficou conhecido mundialmente pela sua busca pela juventude, disse que sofre de uma doença “rara e incurável”. Pelas redes sociais, ele contou ter descoberto uma gastrite autoimune.

“Meu estômago está devorando a si mesmo”, escreveu ele em uma série de postagens nas redes sociais. E que a doença afeta “2 a 5% da população mundial”, mas que as pessoas não precisariam ficar preocupadas, porque ele iria “lutar para resolver a condição” compartilhando todos os resultados.

Segundo ele, as chances de cura são baixíssimas. “A medicina tradicional admite a derrota, afirmando que nada pode ser feito além de controlar a doença.”

Na postagem, Johnson, conhecido por seus métodos únicos de alimentação, como: a última refeição do dia às 11 horas e não se alimentar de nada de origem animal, contou que, quando criança, consumia regularmente fast-food e bebidas açucaradas.

E que, por isso, depois de anos lidando com estresse, ganho de peso e depressão crônica, seu corpo começou a desenvolver um processo autoimune que afetou a tireoide e o revestimento do estômago: a gastrite autoimune (GAI).

Após ser diagnosticado com hipotireoidismo (uma tireoide pouco ativa que não produz hormônios suficientes) aos 21 anos, Johnson passou a utilizar suplementos de levotiroxina e Armour Thyroid para garantir o funcionamento adequado da glândula.

Johnson gasta anualmente em torno de US$ 2 milhões, ou seja, R$ 9,8 milhões nessa missão. Ele afirma que seus biomarcadores agora estão nos percentuais mais altos e que sua "idade biológica" caiu em relação à sua idade cronológica, embora especialistas alertem que a ciência ainda é especulativa.

Transfusão de sangue

Uma das medidas mais drásticas em busca do rejuvenescimento, ele decidiu fazer uma transfusão de sangue com seu pai e seu filho.

Ele aceitou receber a doação de plasma de seu pai de 70 anos, Richard, e de seu filho de 17, Talmage. O trio passou por transfusões em uma clínica de Dallas, na qual o pai de Bryan e o filho adolescente removeram um litro de sangue e o converteram por meio de uma máquina — um lote de plasma líquido e, em seguida, um lote de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos células e plaquetas.

Dois meses depois, Bryan desistiu do método, já que, segundo ele, nenhum benefício foi alcançado.

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