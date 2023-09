A- A+

Leilão Bilionário taiwanês coloca em leilão adega de R$ 252 milhões Fundador e presidente do Yageo Group, o taiwanês também é um dos principais colecionadores de arte do mundo, com quadros de Picasso e Francis Bacon em seu acervo pessoal

O bilionário taiwanês Pierre Cheng colocou parte de sua adega em leilão, com 25 mil garrafas avaliadas em US$50 milhões, o equivalente a R$252 milhões. Os vinhos serão divididos em cinco lotes, com a primeira venda marcada para acontecer em novembro deste ano, na Sotheby's de Hong Kong.

Se os itens forem vendidos pelo valor estimado, a coleção de Cheng, empresário do setor de componentes eletrónicos, se tornará um dos leilões mais caros do gênero, segundo a Bloomberg. Fundador e presidente do Yageo Group, o taiwanês também é um dos principais colecionadores de arte do mundo, com quadros de Picasso e Francis Bacon em seu acervo pessoal.

— Ele é motivado pela exploração, degustação e descoberta de novos produtores e coisas novas, mas a realidade de sua jornada é que ele foi particularmente capturado pela Borgonha e pelo champanhe — disse a Bloomberg George Lacey, diretor de vinhos da Sotheby's na Ásia.

Apesar do primeiro lote ser vendido em Hong Kong, os demais deverão acontecer em outras cidades onde a Sotheby's atua, como Paris e Nova York, ao longo dos próximos 12 meses. Apenas o último leilão deverá ocorrer novamente no território chinês.

Entre os destaques da coleção de Cheng estão duas garrafas de seis litros de Domaine de la Romanée-Conti La Tâche de 1985, avaliadas em US$120 mil e US$190 mil cada. Outra raridade da adega milionária é um exemplar de Château Petrus de 1982, estimada entre US$45 mil e US$65 mil.

