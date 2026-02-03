A- A+

CASO EPSTEIN Bill e Hillary Clinton concordam em testemunhar na Câmara dos EUA sobre caso Epstein O ex-presidente e a ex-secretária de Estado resistiram às intimações por meses depois que o comitê de supervisão emitiu intimações para seus depoimentos

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton concordaram na noite desta segunda-feira, 2, em testemunhar em uma investigação da Câmara dos Representantes sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, com quem teriam relações próximas. No entanto, o deputado republicano que lidera a investigação disse que o acordo ainda não foi finalizado.

O deputado James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, estava avançando com acusações criminais de desacato ao Congresso contra os Clintons nesta segunda por desafiarem uma intimação do Congresso quando os advogados dos Clintons enviaram um e-mail à equipe do comitê dizendo que o casal aceitaria as exigências de Comer e "compareceria para depoimentos em datas mutuamente acordadas".

Os advogados solicitaram que Comer, um republicano do Kentucky, concordasse em não prosseguir com o processo por desacato. Comer, no entanto, disse que não iria retirar imediatamente as acusações, que acarretariam a ameaça de uma multa substancial e até mesmo prisão, se aprovadas pela Câmara e processadas com sucesso pelo Departamento de Justiça.

"Não temos nada por escrito", disse Comer aos repórteres, acrescentando que estava aberto a aceitar a oferta dos Clintons, mas "isso depende do que eles disserem".

A negociação de última hora ocorreu enquanto os líderes republicanos avançavam com a resolução de desacato através do Comitê de Regras da Câmara - um último obstáculo antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Era um momento potencialmente grave para o Congresso, a primeira vez que poderia considerar um ex-presidente em desacato e avançar com a ameaça de pena de prisão.

Nesta segunda, Comer rejeitou uma oferta dos advogados dos Clinton para que Bill Clinton concedesse uma entrevista transcrita e Hillary Clinton apresentasse uma declaração juramentada. Ele insistiu que ambos os Clintons prestassem depoimentos sob juramento perante o comitê, a fim de cumprir as intimações do painel.

Uma carta do comitê aos advogados dos Clintons indicava que eles haviam oferecido que Bill Clinton concedesse uma entrevista transcrita de quatro horas sobre "assuntos relacionados às investigações e processos judiciais de Jeffrey Epstein" e que Hillary Clinton apresentasse uma declaração juramentada.

"Os Clintons não podem ditar os termos das intimações legais", disse Comer.

O ex-presidente e a ex-secretária de Estado resistiram às intimações por meses depois que o comitê de supervisão emitiu intimações para seus depoimentos em agosto, ao abrir uma investigação sobre Epstein e seus associados. Seus advogados tentaram argumentar contra a validade da intimação.

No entanto, quando Comer ameaçou iniciar um processo por desacato ao Congresso, os Clinton começaram a negociar um acordo O comitê de supervisão controlado pelos republicanos apresentou acusações criminais por desacato ao Congresso no mês passado.

Nove dos 21 democratas do comitê se juntaram aos republicanos em apoio às acusações contra Bill Clinton, argumentando pela total transparência na investigação de Epstein. Três democratas também apoiaram o avanço das acusações contra Hillary Clinton.

A relação de Bill Clinton com Epstein ressurgiu como um ponto focal para os republicanos em meio à pressão por um julgamento sobre Epstein, que se matou em 2019 em uma cela de prisão em Nova York enquanto enfrentava acusações de tráfico sexual.

Clinton, como um grupo de outros homens poderosos, tinha uma relação bem documentada com Epstein no final da década de 1990 e início da década de 2000. Ele não foi acusado de irregularidades em suas interações com o falecido financista.

Os Clintons continuam altamente críticos à decisão de Comer, dizendo que ele estava trazendo política para a investigação, ao mesmo tempo em que não responsabilizava o governo Trump pelos atrasos na produção dos arquivos do Departamento de Justiça sobre Epstein.

"Eles negociaram de boa fé. Você não", disse o porta-voz dos Clinton, Angel Ureña, em resposta às ameaças de Comer na segunda-feira. "Eles lhe disseram sob juramento o que sabem, mas você não se importa."

Ainda assim, a perspectiva de uma votação aumentou a possibilidade de o Congresso usar uma de suas punições mais severas contra um ex-presidente pela primeira vez. Historicamente, o Congresso tem dado deferência aos ex-presidentes. Nenhum deles jamais foi forçado a testemunhar perante os legisladores, embora alguns o tenham feito voluntariamente.

O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, disse na segunda-feira que seu grupo teria uma discussão sobre as resoluções de desacato no final da semana, mas permaneceu evasivo sobre a possibilidade de votar contra elas.

Jeffries disse que era "totalmente contra" a punição por desacato e acusou Comer de se concentrar em retaliação política em vez de investigar o atraso na divulgação dos arquivos do caso Os democratas também afirmam que o Departamento de Justiça ainda não divulgou todo o material que possui sobre o falecido financista.

"Eles não querem um testemunho sério, querem uma farsa", disse Jeffries.



