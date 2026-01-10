A- A+

DOAÇÃO Bill Gates doa US$ 8 bi para fundação de Melinda, após divórcio do casal Executivo deixou a co-presidência da instituição em 2024, depois da separação

O bilionário e cofundador da Microsoft, Bill Gates, doou quase US$ 8 bilhões à fundação privada de sua ex-esposa, Melinda French Gates, como parte do acordo de divórcio do casal. A doação é considerada uma das maiores contribuições filantrópicas já registradas publicamente.

Segundo o The New York Times, a informação consta de uma declaração fiscal analisada por Theodore Schleifer, do The Times, que revela os primeiros termos financeiros específicos da separação ocorrida em 2021, seguida pela divisão de suas iniciativas filantrópicas em 2024.

O documento registra que Gates fez a doação de US$ 7,88 bilhões em 2024 para a fundação Pivotal Philanthropies Foundation, criada por Melinda em 2022.

Melinda anunciou, em maio de 2024, que deixaria o cargo de copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, e, na época, disse que Gates doaria US$ 12,5 bilhões para suas iniciativas de caridade. Mas os termos precisos da divisão filantrópica do casal não foram tornados públicos.

Ao New York Times, a Pivotal se recusou a detalhar a discrepância entre os valores, mas confirmou que o acordo de US$ 12,5 bilhões foi cumprido. Segundo um porta-voz da fundação, a doação de quase US$ 7,9 bilhões fez parte desse acordo.

A Pivotal Philanthropies Foundation é hoje uma das maiores fundações privadas dos Estados Unidos. Um ano após sua criação, no final de 2023, ela já tinha US$ 604 milhões em caixa. Já em 2024, contava com US$ 7,4 bilhões em ativos, após ter feito menos de US$ 500 milhões em doações filantrópicas naquele ano.

Bill e Melinda Gates anunciaram o divórcio em maio de 2021, após quase 30 anos de casamento, período em que criaram a Fundação Gates e tiveram três filhos. Três anos depois, Melinda deixou a fundação.

Em entrevista de capa à revista People, publicada em abril, Melinda afirmou que vê como sua responsabilidade usar sua grande fortuna para ajudar quem mais precisa, defendendo que recursos desse porte devem ser doados de forma consciente e com o maior impacto possível.

