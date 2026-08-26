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EUA Bill Gates faz advertência sobre consequências da IA Fundador da Microsoft afirma que a IA deve destruir empregos

Bill Gates advertiu, nesta quarta-feira (26), que o mundo não está preparado para as consequências trazidas pela inteligência artificial (IA), que em sua opinião destrói postos de trabalho e ameaça os vínculo entre os seres humanos, especialmente no caso dos jovens.

Em um artigo publicado em seu blog, o cofundador da Microsoft afirmou que a transição para a era da IA será um dos períodos mais turbulentos da história e sustentou que ninguém apresentou um plano crível para geri-la.

"A IA será o maior igualador já inventado ou a pior fonte de injustiça", escreveu Gates, de 70 anos, que agora preside a fundação filantrópica que leva seu nome.

"Não existe um plano para facilitar a entrada na era da IA", afirmou Gates, acrescentando que provavelmente apoiaria um se existisse. "No entanto, não acredito que isso vá acontecer. Os incentivos geopolíticos e econômicos empurram forte demais para avançar à plena velocidade", advertiu.

Gates enumerou três riscos principais resultantes da rápida implementação da IA. O primeiro seria a destruição permanente de empregos.

O artigo afirma que as comparações com o que significou a passagem do trabalho agrícola para o de escritórios são enganosas, visto que aquela transição foi desenvolvida ao longo de gerações e criou postos que seguiam requerendo pensamento humano.

A IA, ao contrário, pode substituir o próprio pensamento, alertou, o que afetará o direito, a medicina, o atendimento ao cliente, o software e a manufatura em aproximadamente uma década.

Os primeiros empregos e os de nível intermediário são os mais expostos, afirmou Gates, o que resultará em um mercado de trabalho com muito menos vagas para os jovens.

O trabalho manual será afetado de forma similar, à medida que os robôs baratearem. Os setores da construção e hotelaria serão impactados ao final da década.

Gates sugeriu que certos empregos deveriam ser reservados aos humanos, mesmo que a IA consiga fazê-los de forma mais eficiente e barata.

O segundo risco seria que as novas capacidades da IA caiam em mãos erradas, com ataques mais rápidos do que as empresas conseguiriam contrabalançar.

Os hospitais, os bancos, os sistemas de água e as redes elétricas estão todos expostos, destacou.

A terceira área de risco se refere às crianças e às relações humanas. Citando pesquisas, Gates afirmou que os chatbots de IA que nunca desafiam ou frustram os usuários correm o risco de provocarem dependência e de negar às pessoas a oportunidade de desenvolver habilidades sociais.

Os bots de IA "nos roubam as lições que aprendemos ao nos relacionar com outras pessoas", escreveu.

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