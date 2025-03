Bioestimulador de colágeno: entenda procedimento que promete pele firme e rejuvenescida

A- A+

A busca por uma pele mais firme, jovem e saudável sem recorrer a cirurgias tem levado ao crescimento do uso dos bioestimuladores de colágeno, uma das técnicas mais avançadas da medicina estética. No entanto, nem todos os bioestimuladores são iguais. Cada tipo tem sua composição e mecanismo de ação específicos, influenciando diretamente nos resultados.

"Existem diferentes tipos de bioestimuladores, e cada um tem características específicas que afetam os resultados", pontua Paola Telles, médica especialista em harmonização corporal e procedimentos minimamente invasivos.

Ácido Poli-L-Láctico (PLLA): Estimula colágeno, mas pode demorar meses para mostrar os resultados finais. Indicado para tratar flacidez facial e corporal, mas sem efeito tensor imediato. Pode causar formação de nódulos se não for bem aplicado.

Policaprolactona: Bioestimulador que também tem efeito preenchedor, promovendo volume e firmeza. Resultados de longa duração, mas com tendência a dar mais volume do que outros bioestimuladores.

Hidroxiapatita de Cálcio: Equilíbrio entre bioestimulação intensa e efeito tensor imediato. Promove firmeza, melhora da textura da pele e rejuvenescimento progressivo. Excelente para tratar flacidez sem adicionar volume excessivo. Pode ser usado de forma diluída para bioestimulação ou mais concentrada para efeito tensor.

Segundo a médica, a escolha do bioestimulador ideal depende do objetivo do tratamento. "A Hidroxiapatita de Cálcio é uma das opções mais versáteis, seguras e eficazes", comenta ela.





Segundo Paola, os efeitos de alguns bioestimuladores de colágeno são imediatos, já outros podem demorar até três meses para os primeiros resultados. "Bioestimuladores como Ácido Poli-L-Láctico (PLLA) demoram 60 a 90 dias para começar a mostrar seus efeitos. Já a Hidroxiapatita de Cálcio tem efeito imediato de sustentação devido à presença de micropartículas que dão firmeza logo após a aplicação", esclarece.

O efeito final, segundo a especialista, acontece de dois a três meses após o tratamento, conforme a produção de colágeno aumenta progressivamente. "Essa combinação de efeito imediato, mais a bioestimulação contínua, torna a Hidroxiapatita de Cálcio uma das melhores opções para quem deseja firmeza sem cirurgia", pontua.

Quais os benefícios dos bioestimuladores de colágeno?

Estimula a produção natural de colágeno, promovendo firmeza e rejuvenescimento da pele.

Melhora da textura e elasticidade, reduzindo flacidez sem precisar de cirurgia.

Resultados naturais e progressivos, evitando exageros.

Versatilidade – pode ser aplicado em diversas áreas do corpo e rosto.

Não causa efeito artificial ou volumoso quando aplicado corretamente.

A duração do resultado varia entre 12 e 24 meses, dependendo do tipo de bioestimulador e do metabolismo do paciente. Sessões de manutenção podem ser feitas conforme necessidade para prolongar os efeitos.

Em quais regiões do corpo é possível realizar o tratamento?

Rosto: Para redefinir contornos e melhorar a firmeza sem volume exagerado.

Pescoço e colo: Para suavizar rugas finas e melhorar a textura da pele.

Braços: Para reduzir flacidez na parte interna dos braços.

Abdômen: Ideal para flacidez pós-gestação ou após emagrecimento.

Glúteos: Para melhorar a textura da pele e combater a celulite sem aumentar o volume.

Coxas e joelhos: Para restaurar a firmeza da pele.

