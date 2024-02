Biogen abandona o polêmico remédio contra Alzheimer, o Aduhelm, após 17 anos de investimentos

A- A+

Um controverso medicamento que foi anunciado como pioneiro no tratamento do declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer, foi retirado do mercado. O anúncio foi feito pelo próprio fabricante, a empresa de biotecnologia Biogen.

A Biogen disse que suspenderia a fabricação, distribuição e vendas do medicamento Aduhelm para dedicar mais recursos ao desenvolvimento do Leqembi, um medicamento mais recente para tratar a doença de Alzheimer que foi totalmente aprovado no ano passado.

A FDA, órgão regulatório americano, havia concedido aprovação acelerada ao Aduhelm em junho de 2021, decisão altamente polêmica na época: segundo os próprios assessores independentes da agência, não havia evidências suficientes de seus benefícios.

Pelo menos três dos 11 membros independentes do comité que votaram unanimemente contra a recomendação do medicamento renunciaram posteriormente, e um relatório do Congresso dos EUA afirmou, após uma investigação, que a aprovação acelerada estava "cheia de irregularidades".

Segundo Christopher Viehbacher, presidente e CEO da Biogen, “o Aduhelm foi uma descoberta inovadora que abriu caminho para uma nova classe de medicamentos e revitalizou os investimentos nessa área”.

O Aduhelm, um anticorpo monoclonal que busca reduzir o acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide no tecido cerebral, considerado a causa do Alzheimer, foi testado em dois estudos em humanos em estágio avançado.

A droga mostrou redução do comprometimento cognitivo em um dos estudos, mas não no outro.

De acordo com o relatório do Congresso de dezembro de 2022, a FDA “considerou o Aduhelm sob o caminho de aprovação tradicional usado para a maioria dos medicamentos por nove meses, antes de mudar abruptamente o curso e conceder a aprovação sob a via rápida após um “período de revisão de três semanas”.

O relatório afirma ainda que as interações da FDA com a Biogen eram “atípicas” e incluíam a falta de documentação adequada de contatos entre o pessoal da agência e o fabricante do medicamento.

A FDA e a Biogen também “colaboraram inapropriadamente” para um documento informativo conjunto para um comité consultivo importante, de acordo com o relatório legislativo.

“O processo de aprovação da FDA estava repleto de irregularidades”, consta no relatório

