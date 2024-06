A- A+

tradução Biografia de Lula será traduzida e publicada por editora da China A biografia, que narra a história do presidente, será publicada pela Yilin Press, uma das maiores empresas no setor chinês

A biografia "Lula" (Companhia das Letras), de Fernando Morais, será traduzida e publicada para o mercado chinês ainda em 2024. A informação foi anunciada durante a Feira Internacional do Livro de Pequim, e anunciada pelo site PublishNews na última segunda-feira, 24.

A biografia, que narra a história do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será publicada pela Yilin Press, uma das maiores empresas no setor chinês. No Brasil, o primeiro volume da obra foi publicado em 2021 e listado entre os livros mais vendidos da Amazon na época do lançamento.

O livro do jornalista e escritor Fernando Morais descreve desde os momentos antes de o petista se entregar à Polícia Federal, passando pelo período numa cadeia em Curitiba até a sua libertação, em 8 de novembro de 2019.

O evento, organizado por uma agência estatal chinesa, durou cinco dias em Pequim reuniu mais de 300 mil pessoas na capital chinesa.

