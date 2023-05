A- A+

MEIO AMBIENTE Bióloga Marina Falcão assume a gestão do Parque Estadual Dois Irmãos Nova gestora é servidora do parque desde 2009 e atuou como coordenadora do equipamento

O Parque Estadual Dois Irmãos, equipamento localizado na Zona Norte do Recife e gerido pelo Governo de Pernambuco, terá nova gestão. Na última terça-feira (9), a bióloga Marina Falcão foi nomeada após decisão de um grupo de trabalho instaurado pela gestão estadual.

A iniciativa de criação de um grupo de trabalho para a escolha da nova gestão foi da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha; o GT foi composto pelo Conselho Gestor Consultivo do parque.

Marina Falcão, considerada um perfil técnico, tem 41 anos e é bacharela em ciências biológicas, com especialização em Gestão e Políticas Ambientais, e Mestrado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Ela atua no parque desde 2009 como servidora do equipamento, tendo ocupado o cargo de coordenadora do Dois Irmãos entre 2019 e 2023. Falcão esteve à frente de diversas iniciativas, como o manejo da reserva de Mata Atlântica localizada no espaço, ações de conservação, pesquisas e o plano de manejo da unidade de conservação.

A nova gestora do equipamento também coordenou o projeto Artesãs do Parque, que entre 2013 e 2015 ofereceu formações relacionadas ao artesanato a donas de casa. O projeto tinha patrocínio da Petrobras Socioambiental e que ganhou o Prêmio Vasconcelos Sobrinho de Responsabilidade Ambiental em 2014. Marina Falcão também participou de um GT responsável pela elaboração da lista de espécies exóticas invasoras em Pernambuco em 2022.

A bióloga coordenará processos de ampliação do campo de atuação do parque, para além do zoológico. O equipamento tem como plano a valorização do espaço enquanto Unidade de Conservação.

“Os desafios e expectativas dessa nova gestão não são pequenas. Trata-se de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com aproximadamente 1.158 hectares dentro de uma metrópole, e que possui uma inestimável biodiversidade, presta serviços ecossistêmicos importantes para a população e possui um zoológico com longa história. Estamos comprometidos com a sociobiodiversidade, com objetivos que permeiam a integridade do patrimônio ambiental do Estado, o bem-estar animal e a prestação de serviços de qualidade à população”, declarou a nova gestora do parque.



Veja também

FRANÇA França anuncia libertação de dois franceses detidos no Irã