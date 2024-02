A- A+

CINÊNCIA Biólogo surpreende web ao mostrar quantidade de bactérias presentes no sushi; veja vídeo Sendo um prato que envolve peixe cru, é necessário alguns cuidados especiais para evitar a contaminação por microrganismos

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a quantidade de bactérias presentes no sushi. Popular prato japonês que tem muitos amantes no Brasil. O biólogo passa algumas partes da comida em uma placa e a deixa em observação em uma câmara de temperatura. Depois, ao retirar a placa, percebemos a quantidade de fungos e bactérias presentes em apenas um pedaço do alimento cru. Assista ao momento:

Biólogo mostra a quantidade de bactérias em sushi e surpreende a web. Veja vídeo: pic.twitter.com/lBpBHSG7uu — perrenguematogrosso (@perrenguemt) February 26, 2024

“A contaminação no sushi pode ter várias origens, como, por exemplo, a mão do preparador, a condição dos ingredientes (armazenamento, higienização, preparo e manipulação), os utensílios utilizados na preparação, e assim por diante. Por essa razão, é crucial escolher cuidadosamente onde saborear o seu prato”, destacou o profissional na legenda.

O sushi, sendo um prato que frequentemente envolve peixe cru, exige cuidados especiais para evitar a contaminação por microrganismos prejudiciais à saúde, como bactérias e parasitas.os riscos de contaminação podem ser significativamente reduzidos quando o peixe é adequadamente selecionado, armazenado e manipulado.





Além disso, a limpeza e a desinfecção dos utensílios e superfícies utilizados na preparação do prato são essenciais para manter a segurança alimentar.

Alguns estudos internacionais apontam o espaço da cozinha como uma das áreas mais problemáticas da casa quando o assunto é a proliferação de bactérias e fungos — muitas vezes até mais do que o banheiro. Isso porque o espaço recebe todo o tipo de alimento cru, como carnes e frangos, e até mesmo verduras e legumes não lavados que podem conter larvas. E que se não forem lavados ou manuseados corretamente, infectam as pessoas diretamente.

— O grande vilão na cozinha é a contaminação cruzada. Usar os mesmos utensílios para coisas diferentes. Ou seja, usar a faca que cortou o frango cru, para cortar os legumes e verduras. As bactérias que estavam naquela carne, agora estão nos legumes e verduras. A faca precisa ser limpa muito bem antes de ser usada para cortar qualquer outro alimento — explica o Chef e consultor da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, Carlos Siffert.

Entre as principais bactérias patogênicas encontradas na cozinha estão a Campilobacteriose, Criptosporidiose, Ciclosporíase, encontradas em carnes e alimentos contaminados, que não foram preparados adequadamente, e causam infecção alimentar, como diarreia, náuseas e vômitos. A Salmonella também é uma bactéria que pode ser encontrada na cozinha que se não tratada pode provocar graves infecções e até mesmo a morte.

