A- A+

OPERAÇÃO GLADIADOR 'Biqueira Farialimer': polícia descobre ponto de venda de droga em área nobre de SP Operação Gladiador foi deflagrada com o objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na Rua Coliseu, na Vila Olímpia

A Polícia Civil de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana desarticularam nesta terça-feira, 16, um ponto de venda de drogas em uma área nobre próximo à avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos principais centros financeiros do País, na capital paulista.

A Operação Gladiador foi deflagrada com o objetivo cumprir mandados de busca e apreensão na Rua Coliseu, na Vila Olímpia. Após diligências em um apartamento, os agentes prenderam em flagrante um homem e uma mulher por tráfico de drogas.

No local, foram apreendidas diversas porções de drogas, entre cocaína e maconha, além de um caderno com anotações, uma quantia de R$ 230,00 e dois celulares.

Os policiais registraram uma intensa movimentação de pessoas no local. Os investigadores constataram a presença de usuários e a comercialização de entorpecentes em uma área residencial no local.

Veja também