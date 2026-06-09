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SAÚDE Biscoito de arroz: essa receita pode ser saudável? Nutricionista diz que sim e sugere opções Feitos de grãos de arroz expandidos, que são então prensados em formato de biscoitos circulares, são conhecidos por não ter muito sabor

Os biscoitos de arroz são comumente vistos como discos de poliestireno comestíveis, ou, como muitas pessoas gostam de falar: “parece até isopor”. Porém, o que poucos sabem é que existem formas de deixá-lo mais saudável e até mesmo mais gostoso e saboroso.

O alimento é considerado pouco calórico e rico em nutrientes, porém, muitas pessoas gostam de comê-lo com coberturas calóricas e cheias de açúcar, como chocolate e cremes. Segundo especialistas, uma opção saudável do biscoito de arroz é procurar uma variedade integral que tenha retido todas as fibras e nutrientes da camada externa, o farelo e o gérmen, naturalmente presentes.

“Os bolinhos de arroz integrais são considerados uma fonte de fibras e podem fornecer alguns micronutrientes, incluindo vitaminas do complexo B e minerais como o manganês”, explica a nutricionista Lily Soutter em entrevista ao Daily Mail.

E essa não é a única nuance, visto que, como falado acima, o que se coloca no prato junto com o biscoito também pode afetar o valor nutricional do alimento.

Os biscoitos de arroz são feitos de grãos de arroz expandidos, que são então prensados em formato de biscoitos circulares. Por si só, eles não têm muito sabor e, por isso, as pessoas tendem a colocar coberturas e outras pastas por cima para realçar o sabor.

A atriz Gwyneth Paltrow, por exemplo, gosta das suas com uma camada de manteiga de amêndoa.





Outro benefício é que eles são geralmente considerados bastante fáceis de digerir e são naturalmente isentos de glúten, então é improvável que causem inchaço.

"Elas têm naturalmente um baixo teor de proteína, e algumas variedades brancas refinadas também são pobres em fibras, o que significa que lhes faltam componentes essenciais que podem ajudar a promover a sensação de saciedade", diz Soutter.

A nutricionista diz que é possível adicionar, por exemplo, outros alimentos ricos em proteínas e fibras, como queijo cottage, folhas verdes diversas e tomate.

“Criar um lanche equilibrado que pode ser apreciado como parte de uma dieta para perda de peso”, diz.

Soutter relembra ainda que muitos biscoitos de arroz vendidos em supermercados combinam outras opções de carboidratos, como quinoa, o que pode lhes dar um reforço de proteína e fibras.

“Combinar biscoitos de arroz com coberturas ricas em fibras, como uma pequena quantidade de gorduras saudáveis, como homus, pode ajudar a reduzir o pico de açúcar no sangue que pode ter resultado do consumo de bolinhos de arroz isoladamente”, diz.

Outros tipos de combinação incluem: pepino, abacate, atum com pimenta e suco de limão fresco. Para um prato doce, a especialista diz que pode acrescentar manteiga de amendoim e frutas ou iogurte grego e frutas vermelhas.

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