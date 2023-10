Bispo auxiliar de Olinda e Recife é nomeado para a Diocese de Afogados da Ingazeira

A- A+

O Vaticano anunciou, nesta quarta-feira (25), a nomeação de dom Limacêdo Antônio, atualmente bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, como bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. A nomeação consta em boletim da Santa Sé.

O papa Francisco também aceitou a renúncia de dom Egídio Bisol, bispo de Afogados da Ingazeira desde 9 de janeiro de 2010. O sacerdote apresentou a renúncia ao completar 75 anos, em dezembro de 2022. Conforme rege o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, os bispos devem renunciar ao chegarem a essa idade.

Dom Egídio nasceu em Bassano Del Grappa, Vicenza, na Itália, em 23 de dezembro de 1947. Ordenado padre em 31 de maio de 1972, veio para o Brasil em 1976 como sacerdote Fidei Donum. Antes de assumir como bispo de Afogados da Ingazeira, fazia parte da equipe responsável pela área missionária Santa Rosa de Lima, em Roraima.

A Diocese de Afogados da Ingazeira tem 24 paróquias em 19 cidades do Sertão pernambucano.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação a dom Limacêdo e agradecimento a dom Egídio Bisol pelos 47 anos dedicados à Igreja no Brasil:

"Rogamos a Deus que o ilumine no seu ministério episcopal e seja sempre mais fortalecido na missão de levar adiante o perfume e alegria do Evangelho e de ser um instrumento de edificação de uma Igreja cada vez mais sinodal"

Dom Limacêdo

Dom Limacêdo Antônio da Silva nasceu no dia 20 de setembro de 1960, em Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estudou Filosofia no Instituto Filosófico Estrela Missionária, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Teologia na Escola Teológica São Bento de Olinda, em Olinda. Foi ordenado presbítero no dia 12 de dezembro de 1986, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, e exerceu seu ministério sacerdotal na diocese de Nazaré da Mata.

Possui mestrado em Dogmática na Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, na Itália (2001-2003), e doutorado em Dogmática pela Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma (2004-2007). Sua tese de dissertação foi: “Inculturação e Missão da Igreja no Brasil: Teologia e práxis a partir das Diretrizes Gerais da CNBB”.

Como sacerdote, dom Limacêdo exerceu atividades na Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação em Limoeiro (PE). Enquanto vigário paroquial, foi assessor da Juventude do Meio Popular, assessor da Infância Missionária e das Comunidades Eclesiais de Base (CEB’S). Foi pároco da paróquia de São Sebastião, em Machados (PE), coordenador diocesano de Pastoral, assessor do Comire NE-II e membro do Conselho Pastoral.

Em 2008, o então sacerdote auxiliou a Paróquia do Divino Espírito Santo, na cidade de Paudalho, e foi nomeado Assessor Pastoral dos Catadores de material reciclável. Dom Limacêdo foi professor de Eclesiologia no Seminário de Olinda e no Itec, onde lecionou também sobre Missiologia, Penitência e Unção dos Enfermos. Recentemente, foi pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Goiana, e pároco da paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Aliança.

Em 4 de abril de 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco como auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo sido ordenado bispo em 10 de junho do mesmo ano, em Nazaré da Mata (PE). Seu lema episcopal é: “Verbum carum factum est” (O verbo de Deus se fez carne).

