Bispo esfaqueado de Sydney diz que perdoa agressor e fala sobre estado de saúde: "Estou bem"

O bispo Mar Mari Emmanuel perdoou seu suposto agressor em seus primeiros comentários públicos desde que foi esfaqueado na segunda-feira enquanto fazia um sermão em uma igreja no oeste de Sydney. Ele apelou aos seus apoiantes para não retaliarem o ataque, mas para se comportarem “como os de Cristo”.

O bispo de 53 anos está no hospital desde que foi esfaqueado por um menino de 16 anos durante um culto transmitido ao vivo na igreja assíria de Cristo, o Bom Pastor, em Wakeley, na noite de segunda-feira.

“Estou bem, me recuperando muito rapidamente”, disse o bispo da Igreja Cristo Bom Pastor, em Wakeley. A área é um centro para a pequena comunidade cristã assíria de Sydney, muitos dos quais fugiram da perseguição e da guerra no Iraque e na Síria.

Emmanuel tem quase 200 mil seguidores online, muitos com suas críticas às vacinas e bloqueios da Covid-19, bem como ao Islã. “Não há necessidade de se preocupar ou preocupar-se”, disse o bispo num vídeo do YouTube divulgado quinta-feira, com o áudio da sua voz acompanhado por uma fotografia dele em vestes.

“Eu perdôo quem fez esse ato e digo a ele: você é meu filho, eu te amo e sempre orarei por você. E quem mandou você para fazer isso, eu também perdôo”.

O adolescente suspeito foi levado a um hospital de Sydney após o ataque. A polícia disse que no meio da semana seu tratamento deveria durar vários dias.



O bispo pediu calma depois que o esfaqueamento gerou cenas de raiva fora da igreja. Centenas de fiéis e membros da comunidade correram para o local na noite do ataque. Alguns atiraram pedras e outros projéteis que supostamente feriram policiais e danificaram 50 carros da polícia.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas no motim, incluindo um policial com o maxilar quebrado. “Quero que você esteja sempre calmo”, disse o bispo. “Também precisamos de ser sempre cidadãos cumpridores da lei. Precisamos de cooperar com as diretivas policiais, quer seja a nível estadual ou federal”, disse ele.

“Nunca devemos esquecer que somos muito abençoados por sermos australianos, mas acima de tudo somos cristãos e precisamos agir como tal”. Um médico do oeste de Sydney que está em contato com a família do adolescente disse à AFP que eles estavam “em choque” e “descrentes com a ação horrível que seu filho cometeu”.

Jamal Rifi disse que a família também ficou chocada com a rapidez com que o evento foi rotulado como um ato “terrorista”, sem falar primeiro com o menino ou sua família.

A mãe do menino disse a Rifi que seu filho tinha raiva e problemas de saúde mental. Rifi disse que a Austrália é uma comunidade diversificada e, apesar das diferenças culturais e religiosas, ele ficou tranquilo ao saber que muitos pediram calma e denunciaram qualquer tentativa de retaliação.

“O respeito recíproco é o núcleo que preserva a coesão social”, disse ele. A polícia acusou um homem de 19 anos na quarta-feira em conexão com a violência fora da igreja e alertou que mais serão presos nos próximos dias.

