Bispos de Pernambuco entregam carta à Raquel Lyra com sugestões de políticas públicas para o Estado

Os bispos da Província Eclesiástica de Olinda e Recife se reuniram com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, na manhã desta segunda-feira (17). No encontro, que aconteceu na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Nordeste 2 (CNBB), no bairro da Boa Vista, os religiosos entregaram uma carta às gestoras com 29 ações para a implementação de políticas públicas.

O documento abrange os desafios do Estado nas áreas sociais, econômicas e ambientais vividos pelos pernambucanos nas regiões metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão. O principal tema da conversa foi o combate à fome.

"O combate à fome em Pernambuco é nossa principal demanda. São 2 milhões de pessoas que passam fome no nosso Estado. Desenhando o programa de segurança alimentar para entregar à população e para que ele possa funcionar de verdade, é preciso garantir o apoio de todos os pernambucanos e das instituições religiosas como a Igreja Católica, que já faz um bonito trabalho em vários locais como na Casa do Pão”, disse a governadora Raquel Lyra.

Entre as propostas da Província Eclesiástica de Olinda e Recife sobre o tema da fome, destaca-se a criação de um Programa Estadual de Combate à fome e superação da miséria em Pernambuco. O foco é na produção de alimentos, assistência técnica continuada, construção de cisternas de placas para a captação de água de chuva para consumo e para a produção de alimentos.

A Província Eclesiástica de Olinda e Recife é formada pela arquidiocese e mais nove dioceses. São elas: Afogados da Ingazeira, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Nazaré, Palmares, Pesqueira, Petrolina e Salgueiro. “Trouxemos um documento rico e aqui trocamos ideias sobre os temas mais preocupantes em cada uma das regiões”, afirmou dom Fernando Saburido, arcebispo de Recife e Olinda.

Outros pontos presentes na carta são o acesso à água no Estado, a superlotação dos presídios, recuperação de estradas, instituir programas estaduais para zerar contas de água e luz e vale gás para as famílias em situação de vulnerabilidade, além do fortalecimento do turismo religioso.

Também estiveram presentes na reunião os bispos dom Fernando Barbosa (Palmares), dom Francisco Canindé Palhano (Petrolina), dom Francisco de Assis Dantas de Lucena (Nazaré), dom Gabriel Marchesi (Floresta), dom Egídio Bisol (Afogados da Ingazeira), dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa (Garanhuns) e dom Limacêdo Antonio da Silva (auxiliar de Olinda e Recife).



