Black Friday: Anvisa lança cartilha digital para compras seguras na internet
Documento ajuda a verificar irregularidades
Em comunicado realizado nesta sexta-feira (27), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lança a nova cartilha digital Tá na Internet. Tá na Anvisa?, a qual orienta brasileiros a identificar produtos e anúncios irregulares em produtos vendidos online.
O guia também orienta criadoras e criadores de conteúdo, que poderão utilizar o material como referência e adotar formas de divulgação que estejam de acordo com as regras sanitárias e com a proteção da saúde.
Veja o primeiro passo a passo indicado pela cartilha:
Primeiro: Verifique se o produto é permitido para aquela finalidade;
Depois: se está regularizado, quando exigido; e
Leia também
• Black Friday no Nordeste: frete barato, variedade e desconto no Pix influenciam compras, diz Google
• Black Friday mantém protagonismo, apesar do avanço das datas duplas, diz Google
• Shopping Tacaruna terá horário especial de funcionamento na Black Friday
Por fim, se a forma de venda e a publicidade são permitidas.
Pelo próprio documento, qualquer pessoa pode preencher um checklist antes de decidir comprar algum produto e, dessa forma, fazer escolhas mais seguras e conscientes. Já quem anuncia, comercializa ou divulga produtos sujeitos à regulação sanitária confere as diretrizes da Anvisa de forma acessível, encontrando na cartilha um estímulo a boas práticas.
Como conferir se um produto é regularizado?
A Anvisa orienta usar seus canais oficiais para buscar esta informação. Veja o passo a passo feito pela autorquia.