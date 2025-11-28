A- A+

suplementos Black Friday: as 5 marcas brasileiras de suplementos mais confiáveis, segundo médico do esporte Especialista afirmou, porém, que não são todas as pessoas que devem e precisam tomar suplementos

Chegou a Black Friday, dia que conquista milhares de consumidores em todo o mundo por ser marcada por grandes promoções no setor do varejo. A data refere-se à sexta-feira que ocorre após o Dia de Ação de Graças, um dos principais feriados dos Estados Unidos e que sempre cai numa quinta-feira.

No Brasil, a tradição americana entrou no calendário do comércio nacional em 2010 e, desde então, mobiliza consumidores caçadores de descontos no comércio tradicional e on-line. O nutrólogo Eduardo Rauen, fundador da Liti e diretor técnico do Instituto Rauen, a pedido do GLOBO, listou as marcas de suplementos mais confiáveis do mercado para os consumidores comprar sem medo.

Segundo ele, as cinco principais são brasileiras:

Essential Nutrition;

Vitafor;

Atlhetica Nutrition;

Probiótica;

Dux Human Health.

Sem uma ordem específica. O médico afirma que, todas têm uma produção interna própria, sem precisar terceirizar etapas da produção.

— Isso diminui o risco de contaminação cruzada e prioriza o uso de matérias primas de qualidade, com selo de segurança. São todas marcas robustas e tradicionais no Brasil — explica.

O consumo de suplementos, como whey protein, creatina e até mesmo vitaminas está em alta no Brasil. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostrou que o consumo desses produtos está presente na dieta de pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras. O relatório também mostrou um aumento de 10% do consumo de suplementos alimentares, em comparação com 2015.

Em entrevista recente ao GLOBO, Rauen, afirmou que os suplementos são: dar algo a mais do que da própria alimentação, ou seja, algo que a alimentação não supre, porém, não são todos que devem usá-los.

— Quando pensamos em atletas, eles geralmente precisam suplementar porque não conseguem comer tudo o que precisam. Mas se você não é atleta e tem uma boa alimentação, com a quantidade adequada de proteína, carboidrato, minerais e vitaminas, não precisa suplementar — diz.

Há pessoas, no entanto, que por questões de saúde, como a doença celíaca, não conseguem absorver uma quantidade adequada de nutrientes e precisam suplementar. Outra indicação é para dietas restritas, como pacientes vegano, vegetarianos ou que excluem algum grupo alimentar. No caso do vegetariano ou vegano, muitas vezes, ele não atinge a quantidade necessária de proteína e suplementamos com proteína ou whey protein para pessoas que aceitam alimentos vindos do ovo e do leite.

— Toda pessoa que corta um grupo alimentar deve procurar ajuda profissional porque fazer isso sem orientação envolve o risco de ter deficiência de algum nutriente — explicou.

