Quem ainda quer um BlackBerry hoje? Aparentemente, a Geração Z

Quando Victoria Zannino estava no ensino médio, em 2013, seu pai lhe deu uma relíquia usada: um BlackBerry. Na época, o aparelho era uma maravilha. Diferente da maioria dos celulares disponíveis, tinha um teclado físico, embora pequeno, e um serviço de mensagens privadas chamado BlackBerry Messenger, que ela e suas amigas podiam usar para trocar mensagens.

— Eu sinto que o tempo do telefone BlackBerry foi muito nostálgico — disse Zannino, que hoje tem 25 anos e trabalha com publicidade, em uma entrevista. —Crescer assistindo ‘Keeping Up With The Kardashians’, vendo elas dirigindo com uma mão no volante e um BlackBerry na outra foi um momento tão marcante.

O desejo de Zannino pelo antigo aparelho a levou a postar um vídeo no TikTok pedindo seu retorno.

“POR FAVOR, BlackBerry,” ela escreveu sobre uma selfie, “peço que você faça seu movimento e volte a existir.”

O vídeo foi visto mais de 6 milhões de vezes e recebeu mais de 500 mil curtidas, reforçando a ideia de que Zannino não está sozinha em sua nostalgia por celulares mais antigos.

Em todo o TikTok, jovens estão romantizando a era do BlackBerry, apesar de muitos deles não terem idade suficiente na época para ter um telefone. Isso faz parte de uma tendência maior, na qual as pessoas postam e compartilham vídeos do que chamam de “tecnologia nostálgica”. Elas sentem falta do teclado tátil, dizem, e da sensação suave do trackball sob os polegares.

Ao analisar os diversos vídeos, o que eles realmente parecem sentir falta é de um tempo mais simples, quando a vida inteira não existia dentro do celular, que, naquele momento, eram apenas gadgets semelhantes a um tocador de CD portátil ou um Game Boy.

Dan Kassim, um escritor de 29 anos que se descreve como “velha geração Z”, disse que não teve seu primeiro BlackBerry até depois da faculdade, mas ainda assim sente uma pontada de saudade pelos celulares mais antigos de sua juventude.

—Sobre esses celulares que tínhamos nos anos 2000 e 2010 — todo mundo lembra bem deles porque eles ficaram marcados na nossa memória de infância ou adolescência. Então, há uma verdadeira força emocional quando as pessoas os mencionam — afirma.

Kassim postou vários TikToks sobre o ressurgimento do BlackBerry, aos quais muitos jovens responderam com o desejo de trazer de volta o que chamam de celulares “retrô”. Ele acredita que — assim como a adoção de celulares flip pelos chamados adolescentes Luddites (que se oponhem a novas tecnologias) — a tendência pode ser uma forma de rebelião contra o mundo hiperconectado em que vivemos atualmente.

— Eu acho que há um charme no BlackBerry e nos celulares mais antigos e toda essa tecnologia retrô. Isso se conecta com discos de vinil, fotos Polaroid e tudo mais. Sinto que as pessoas estão meio cansadas das notificações e de estar sempre conectadas, e BlackBerrys e os primeiros smartphones parecem uma espécie de volta ao passado, quando os celulares eram ferramentas, mas não, tipo, o centro da sua vida — afirma Kassim.

Enquanto alguns usuários estão comprando BlackBerrys antigos para usar como seus celulares do dia a dia — apesar de muitos aplicativos não funcionarem mais — outros estão pedindo uma versão repaginada para 2025. Mas, após a BlackBerry Limited (antiga Research In Motion) encerrar seu suporte aos dispositivos em 2022, e uma tentativa de uma empresa chamada OnwardMobility de criar uma versão 5G ter sido cancelada logo depois, há pouca esperança de um novo BlackBerry tão cedo.

Ainda assim, a nostalgia continua viva, pelo menos no TikTok.

— É interessante que isso esteja acontecendo no TikTok, porque eu sinto que o TikTok é a forma mais viciante de rede social. E você realmente não poderia usar um BlackBerry para trabalhar no TikTok — observa Kassim.

