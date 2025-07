A- A+

OLHOS Blefaroplastia: conheça os riscos da cirurgia mais realizada no mundo Ao todo, foram realizadas 2,1 milhões de operações deste tipo ao redor do globo

A blefaroplastia, ou cirurgia de pálpebras, foi considerada o procedimento cirúrgico mais realizado do mundo, de acordo com ranking divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) do ano de 2024.

Ao todo, foram ao menos 2,1 milhões de operações do tipo, o que representa um aumento de 13,4% em comparação ao ano anterior.

O que é a blefaroplastia?

Como o nome indica, a cirurgia de pálpebras (blefaroplastia) é a remoção do excesso de pele ou gordura presente nas pálpebras.



A operação é procurada tanto por questões estéticas, ligadas às pálpebras caídas darem um aspecto envelhecido aos olhos, quanto pelas pálpebras terem se tornado um empecilho para os campos de visão.

A cirurgia dura de 30 minutos a 2 horas e exige anestesia local. Dessa forma, são retirados os excessos de pele ou gordura nas áreas delimitadas pelo cirurgião.

Principais riscos

As consequências esperadas da cirurgia são hematomas e inchaço nas primeiras semanas. Centudo, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), existem complicações associadas à blefaroplastia. Dentre elas, estão:

Dificuldade para fechar a pálpebra;

Irritação nas pálpebras;

Ectrópio palpebral (pálpebra virada para fora)

Ptose (queda) palpebral; e

Lesão ocular.

